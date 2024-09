Dưới đây là một số tình huống mới được ghi nhận và chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày mưa lũ tại miền Bắc, đặc biệt sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) quét qua:

Mạo hiểm vượt qua dòng nước lũ, xe bán tải mắc kẹt

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống diễn ra vào ngày 10/9 ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và được một người dân ghi lại cho thấy sự nguy hiểm của việc lái xe ở vùng cao vào mùa mưa lũ.

Theo đó, chiếc Ford Ranger Raptor màu cam khi cố gắng vượt qua dòng nước lũ chảy xiết đã bị mắc kẹt không thể di chuyển được dù đã sử dụng cả hai cầu. Sau đó, chiếc xe này đã phải nhờ đến lực lượng cứu hộ để kéo về bờ, những người trên xe may mắn không bị thương.

Vượt dòng nước trong đêm, xe sedan bị lũ cuốn trôi xuống vực

(Nguồn video: Nguyễn Lê Anh)

Đoạn video được camera an ninh ghi lại vào khoảng 1h đêm ngày 10/9 tại một đoạn ngầm tràn ở xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, Hoà Bình).

Dù đoạn ngầm đang có nước và bùn đất chảy xiết nhưng tài xế vẫn cố cho xe băng qua. Chiếc xe sedan với gầm thấp đã không trụ được và bị bị dòng nước lũ cuốn trôi. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được xe ô tô, bên trong có một người đã tử vong.

Xe đầu kéo bị lũ cuốn, người dân bơi ra cứu tài xế

(Nguồn video: L.Thoả)

Tình huống điều khiển xe liều lĩnh và cực kỳ nguy hiểm xảy ra vào sáng nay 25/8 tại xã Tuấn Đạo (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo do một nam tài xế điều khiển đã cố băng qua đoạn ngầm tràn đang có nước chảy qua.

Do dòng nước chảy xiết, chiếc xe đầu kéo đã lập tức bị lệch lái và phần đầu xe bị kẹt sâu dưới ngầm. Tài xế sau đó đã hoảng sợ, mở cửa xe thoát ra ngoài dòng nước lũ và may mắn được người dân địa phương bơi ra cứu, đưa vào bờ an toàn.

Xe bán tải phóng nhanh qua đường ngập, tạt nước vào xe máy

(Nguồn video: Nguyên Hưng)

Tình huống khá phản cảm được camera hành trình của một ô tô con ghi lại vào trưa 9/9 tại một đoạn đường ngập thuộc địa phận xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Theo đoạn video, khi cố vượt qua đoạn nước ngập sâu, lái xe bán tải hiệu Mitsubishi Triton màu đỏ bất ngờ tăng tốc vượt lên 1 chiếc xe máy cùng chiều khiến nước tạt vào làm người phụ nữ cầm lái ướt từ đầu đến chân. May mắn chiếc xe máy này đã không bị mất lái do sóng mạnh, tuy nhiên hành vi của lái xe bán tải nói trên là rất đáng lên án.

Các chuyên gia cho rằng, lái xe vượt qua dòng nước chảy xiết là rất nguy hiểm. Bởi, khi xe ở dưới nước, lực đẩy của nước lũ cộng với nền đất yếu, có nhiều sỏi,... có thể làm chiếc xe mất lái, thậm chí bị lật và cuốn theo dòng nước.

Kinh nghiệm là "lượng sức mình", không nên cố băng qua những khu vực ngập cao, nước chảy xiết. Trường hợp buộc phải đi qua, tài xế cần hạn chế di chuyển theo chiều vuông góc với dòng nước chảy mà nên đi chéo để giảm thiểu lực cản dòng nước.

Bạn đã từng gặp những tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!