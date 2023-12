{"article":{"id":"2225132","title":"Những thách thức chủ yếu của công nghệ 5G đến vấn đề an ninh mạng","description":"Một trong những tiến bộ công nghệ đáng kể nhất gần đây là sự ra đời của 5G, hứa hẹn nhiều triển vọng, tuy nhiên, cũng đặt ra những thách thức mới cho cộng đồng an ninh mạng.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/adobestock-406617684-web-787x450-1267.jpg?width=768&s=mHucH1fEhBh1Ma4wvvJ4Vw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/adobestock-406617684-web-787x450-1267.jpg?width=1024&s=aFbB6Sr7F_UjFlIaEG2Qig\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/adobestock-406617684-web-787x450-1267.jpg?width=0&s=hryz8pVvc74SsP2XfBjY5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/adobestock-406617684-web-787x450-1267.jpg?width=768&s=mHucH1fEhBh1Ma4wvvJ4Vw\" alt=\"adobestock 406617684 web 787x450.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/adobestock-406617684-web-787x450-1267.jpg?width=260&s=f4it33jfi19q9ZG9gVU__A\"></picture>

<figcaption>Sự chủ động đối phó với các thách thức an ninh là mấu chốt của quá trình khai phá công nghệ 5G.</figcaption>

</figure>

<p>Việc chuyển đổi từ công nghệ 4G sang <a href=\"https://vietnamnet.vn/5g-tag9837523219364760572.html\"><strong>5G </strong></a>đánh dấu bước nhảy vọt về tốc độ kết nối, mở ra những khả năng mới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, tốc độ kết nối tăng nhanh cũng đặt ra thách thức chưa từng có cho các chuyên gia an ninh mạng.</p>

<p>Các biện pháp bảo mật truyền thống chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ trao đổi dữ liệu nhanh chóng, có khả năng khiến mạng dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa an ninh mạng.</p>

<p>Với sự phổ biến của các thiết bị Internet Vạn vật (<a href=\"https://vietnamnet.vn/iot-tag2063071769394163260.html\"><strong>IoT</strong></a>) và sự phát triển của các thành phố thông minh, nguy cơ tấn công từ các tác nhân mạng sẽ mở rộng theo cấp số nhân trong một thế giới hỗ trợ 5G.</p>

<p>Khối lượng lớn các thiết bị được kết nối tạo ra nhiều điểm truy cập hơn cho tội phạm mạng khai thác, đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện về an ninh mạng.</p>

<p>5G tạo điều kiện cho điện toán biên, cho phép xử lý dữ liệu gần hơn với nguồn thông tin. Tuy nhiên, nó lại tạo ra những mối lo ngại mới về bảo mật.</p>

<p>Việc bảo mật mạng phi tập trung đòi hỏi các giao thức mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu tại các điểm xử lý khác nhau, phải có sự thay đổi mô hình trong chiến lược an ninh mạng.</p>

<p>Một trong những tính năng nổi bật của 5G là độ trễ cực thấp, cho phép giao tiếp theo thời gian thực. Mặc dù điều này mang tính biến đổi đối với các ứng dụng như thực tế tăng cường và công nghệ tự hành, nhưng điều đó cũng có nghĩa là các mối đe dọa trên mạng có thể lan truyền nhanh chóng.</p>

<p>Nhu cầu phản hồi tức thì trước các vi phạm tiềm ẩn đang thách thức các khuôn khổ an ninh mạng truyền thống.</p>

<p>Hệ sinh thái 5G là một mạng lưới phức tạp, gồm các nhà cung cấp và nhà sản xuất, khiến chuỗi cung ứng trở thành một mắt xích yếu tiềm ẩn trong an ninh mạng.</p>

<p>Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của các thành phần cấu thành cơ sở hạ tầng 5G là rất quan trọng để ngăn chặn các lỗ hổng có thể bị các tác nhân độc hại khai thác.</p>

<p>Việc giải quyết các thách thức an ninh mạng do 5G đặt ra đòi hỏi nỗ lực hợp tác toàn diện. Chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia an ninh mạng phải làm việc cùng nhau để thiết lập các tiêu chuẩn mạnh mẽ, chia sẻ thông tin về mối đe dọa và phát triển các giải pháp sáng tạo. </p>

<p>Khi chúng ta nắm bắt những cơ hội mà công nghệ 5G mang lại, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác về các rủi ro an ninh mạng liên quan.</p>

<p>Bằng cách hiểu những thách thức đặc biệt do 5G đặt ra và cùng nhau nỗ lực hướng tới các giải pháp, chúng ta có thể khai thác sức mạnh của công nghệ biến đổi này đồng thời bảo vệ thế giới kết nối của chúng ta. </p>

<p><em>(theo NCS)</em></p>

