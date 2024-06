Nhà xây không phép, đất đai không giấy tờ

Đây là những vấn đề lo lắng nhất với người mua. Cho nên, nếu căn nhà của bạn tọa lạc ở nơi đắc địa mà giá trị pháp lý không đầy đủ, khách hàng chắc chắn không "xuống tiền". Bởi, họ không muốn chi số tiền lớn rồi vướng vào vấn đề pháp lý rắc rối về sau.

Với một căn nhà, điều quan trọng nhất là khu đất tọa lạc phải có giấy tờ được cơ quan chức năng công nhận. Quá trình xây nhà cần tuân thủ theo giấy phép được cấp phép, không có tranh chấp hay xây vượt tầng...

Nếu căn nhà của bạn xây dựng không phép, rất có thể cơ quan chức năng sẽ yêu cầu phá dỡ hoàn toàn. Với những căn nhà xây không đúng với cấp phép, phần xây sai có thể bị yêu cầu phá dỡ. Quá trình phá dỡ gây mất thẩm mỹ cũng như độ an toàn của ngôi nhà càng khiến cho giá trị của tổng thể căn nhà bị giảm xuống.

Vì vậy, sở hữu căn nhà với đầy đủ giấy phép là điều quan trọng nhất giúp cho gia chủ có cơ hội bán nhà với giá trị cao và khách hàng sẽ "xuống tiền" ngay.

Ở gần các nhà máy, bãi phế liệu

Đây là những nơi không ai thích ở, bởi khoảng cách quá gần có thể đối diện với mùi hôi, khói bụi ô nhiễm. Căn nhà của bạn có thể được rao giá cao nhưng khách đến xem nhà, chứng kiến quang cảnh xung quanh, họ sẽ không thật sự hài lòng.

Trên thực tế, các khu vực gần bãi rác, nhà máy cũng không mấy hấp dẫn với người mua. Cho nên, căn nhà của bạn ở các khu vực này muốn bán cũng không hề dễ dàng.

Khu vực không an toàn

Một khu vực có đường sá, cơ sở vật chất xuống cấp và không đảm bảo an toàn rất khó để thu hút người mua. Các yếu tố này cũng góp phần kéo giá nhà xuống so với những nơi khác.

Các gia đình nhất là phụ huynh có con nhỏ rất quan tâm đến dân trí, độ an toàn của nơi sinh sống. Vì các cư dân xung quanh có thể có những tác động đến con cái của họ trong quá trình lớn lên.

Một khu vực thiếu an toàn có thể tiềm ẩn những nguy cơ về mất an ninh trật tự, trộm cắp, các đối tượng xấu sinh sống. Cho nên, không ai chấp nhận bỏ tiền để sống ở nơi mà hằng ngày phải mang nỗi bất an như vậy.

Nấm mốc gây mất mỹ quan căn nhà

Nấm mốc làm mất đi vẻ đẹp của căn nhà sau nhiều năm. Khi đứng trước một căn nhà có nấm mốc, bạn không cảm nhận được vẻ đẹp mà nhận ra sự cũ kỹ.

Các vết nứt, sự xuống cấp của móng có thể làm giảm giá trị căn nhà. Ảnh: Love Property

Không chỉ trong nhà, nấm mốc có thể phát triển và tồn tại ở phía sau nhà, xung quanh nhà rồi lây lan nhanh chóng trên các bức tường.

Do đó, khi có các dấu hiệu đầu tiên của nấm mốc, bạn phải xử lý dứt điểm sớm để tránh gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến việc quyết định mua của người có nhu cầu. Sau một thời gian sinh sống, phải kiểm tra kỹ các nơi có thể có nấm mốc dễ dàng sinh sôi như phòng tắm, tầng hầm, khu vực gần đường ống nước. Nếu có nấm mốc phải thực hiện vệ sinh, tu bổ định kỳ.

Móng xuống cấp

Móng chính là điểm tựa cho cả căn nhà. Nếu móng yếu, cả căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Do đó, bạn đừng để mọi chuyện quá muộn mà nên nhờ chuyên gia về xây dựng kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Trong trường hợp, móng yếu cần có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn về lâu dài.

Tường hoặc trần nhà có vết nứt là biểu hiện của việc nền móng không vững chắc. Các vết nứt dù là bên ngoài hay trong nhà cần được đánh giá kỹ xem mức độ an toàn, có cần phải sửa chữa hay không.

