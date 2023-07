Trong Nơi giấc mơ tìm về tập 28 lên sóng tối 5/7, biết Mai Anh (Minh Thu) làm phiền Phương (Việt Hoa) tại bệnh viện, Gia An (Lãnh Thanh) tức giận mắng cô.

"Em đã nói chuyện gì với Phương? Cô ấy không phải người thứ 3 chen vào mối quan hệ của anh và em nên đừng làm phiền người ta nữa", Gia An cảnh cáo bạn gái.

"Em nói với chị ta đừng chen vào mối quan hệ giữa em và anh. Tính em rất xấu, cao ngạo nhưng không phải đứa dám làm không dám nhận. Em là vợ sắp cưới của anh. Em không thể ngồi yên để chị ta dụ dỗ anh được", Mai Anh đáp.

Ở một diễn biến khác, Gia An tranh luận với bà Lan (NSND Lê Khanh) về chuyện hôn nhân của anh với Mai Anh.

"Bà không cấm cháu bày tỏ quan điểm nhưng dù cháu có ý kiến, bà vẫn làm theo ý mình. Từ việc cháu học gì, ở đâu làm gì cũng đều do bà sắp xếp. Bây giờ, việc hôn nhân của cháu cũng do bà quyết định?", Gia An nói với bà Lan.

Cũng trong tập này, Mai Anh biết bà Lan cho người thăm dò hoàn cảnh gia đình trước lễ cưới nên lo lắng.

"Gần đám cưới rồi sao bà lại làm việc đó. Bà muốn biết tin tức gì hỏi em chứ? Bà anh Gia An có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ bố mẹ em không làm kinh doanh đơn thuần", Mai Anh than thở với chị họ.

Liệu Mai Anh có ngồi yên để bạn trai tiếp tục quan tâm đến cô gái khác trong khi sắp cưới mình? Diễn biến chi tiết tập 28 phim Nơi giấc mơ tìm về sẽ lên sóng tối 5/7, trên VTV1.