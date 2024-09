Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN-PTNT, bão Yagi đã làm cho 97.735ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Quảng Ninh 336ha; Hải Phòng 7.005ha; Nam Định: 300 ha; Thái Bình 29.000ha; Hà Nội 6.218ha; Hưng Yên 12.119ha; Hải Dương 10.000ha; Hà Nam 10.869ha; Bắc Giang 4.822ha; Yên Bái 533ha; Nghệ An 106ha; Vĩnh Phúc 6.000ha; Thái Nguyên 478ha; Tuyên Quang 156ha,...); Có 11.746ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng 1.600ha; Nam Định 2.500ha; Thái Bình 3.345ha; Hưng Yên 493ha; Hải Dương 1.600ha; Hà Nam 432ha; Bắc Giang 259ha; Bắc Ninh 555ha; Thanh Hoá 173ha; Nghệ An 122ha; Vĩnh Phúc 456ha;...); Có 6.902ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng 2.200ha; Thái Bình 1.385ha, Hưng Yên 1.841ha, Hải Dương 600ha; Nghệ An 798ha,...); Ngoài ra, trên 1.100 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi (chủ yếu ở Quảng Ninh).