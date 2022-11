Nóng trên đường: Cô gái trẻ sang đường khiến loạt ô tô xe máy va chạm liên hoàn

Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý xảy ra theo một cách khá "ngớ ngẩn" do lỗi thiếu quan sát của chính những người cầm lái mới được ghi nhận gần đây:

Tai nạn liên hoàn vì ô tô phanh gấp để tránh một cô gái đi bộ sang đường

Trong tình huống trên, chiếc VinFast Fadil phanh gấp, dừng lại đột ngột giữa đường. Một chiếc Kia Morning phía sau cũng phải phanh gấp theo để tránh va chạm. Tuy nhiên, 2 chiếc xe máy đã không phanh kịp, tông vào đuôi chiếc Kia Morning và ngã ra đường.

Có lẽ do phán đoán sai tình huống sang đường của cô gái, nên người điều khiển chiếc Fadil đã dừng khá gấp, khiến các phương tiện phía sau đã không kịp xử lý. Clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút rất đông người xem và bình luận vì đây là tình huống giao thông khá phổ biến, thường xuyên gây tranh luận.

Taxi lao qua ngã tư, "chui tọt" vào nhà dân khó hiểu

Video được ghi lại bởi camera an ninh tại ngã tư Cầu Rế (An Dương, Hải Phòng) vào trưa ngày 9/11. Một chiếc taxi màu trắng không hiểu vì lý do gì đã lao thẳng vào nhà dân ven đường ở gần ngã tư, trên đường 351 hướng từ Kiến An đi Quán Toan. Rất may không có ai bị thương trong tình huống hy hữu trên.

Xe máy Grab rẽ sai luật ở ngã tư khiến cậu bé đạp xe ngã sấp mặt xuống đường

Tình huống va quệt giao thông nguy hiểm trên xảy ra vào chiều ngày 11/11 tại ngã tư Xã Đàn - Ô Chợ Dừa (Hà Nội), được ghi lại bởi camera hành trình trên ô tô phía sau. Người đàn ông đi xe máy mặc trang phục Grab đã cố tình rẽ trái cắt đầu hàng loạt phương tiện đang di chuyển theo đèn xanh trong đó có cậu bé học sinh tầm tuổi cấp 2 đi xe đạp.

Do quá bất ngờ nên cậu bé không xử lý kịp, đâm bánh trước và đuôi xe máy rồi ngã sấp mặt xuống đường, tạo nên tình huống hiểm nguy bởi phía sau còn rất đông phương tiện.

Toyota Alphard phi vào dải phân cách cầu Chương Dương

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 9/11, một chiếc xe Toyota Alphard chạy theo hướng từ đường Trần Quang Khải lên cầu Chương Dương (Hà Nội) đã lao thẳng vào dải phân cách cứng dưới chân cầu một cách khó hiểu.

Hậu quả, chiếc "chuyên cơ mặt đất" có giá khoảng 5 tỷ đồng này bị nát phần đầu, dính chặt vào dải phân cách, các túi khí trong xe bị bung ra, những người đi trên xe may mắn không ai bị thương.

Lách khe hẹp để vượt "như phim", xe con lĩnh hậu quả và bài học cho các tài xế

Tình huống vô cùng nguy hiểm nhưng cũng khá hay gặp trên đường khi một chiếc xe con vượt lên đúng điểm mù của những chiếc xe lớn như container. Do khoảng cách không đủ nên chiếc Toyota Corolla Altis đã bị xoay ngang rồi lật "ngửa bụng" trên đường.

Theo các nhân chứng, những người trong chiếc xe con này bị thương nhẹ và đã được người dân xung quanh ứng cứu kịp thời. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường thuộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vào chiều ngày 10/11 .

