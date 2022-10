Nóng trên đường: "Dê đen dê trắng" thi gan ở ngay cổng cơ quan

Dưới đây là một số tình huống mới ghi nhận trong tuần vừa qua:

Hai ô tô "gầm ghè" nhau ngay ở cổng cơ quan

(Nguồn: Mạng XH Giao thông)

Đoạn clip vừa được Mạng Xã hội Giao thông đăng tải gần đây cho thấy hai chiếc ô tô đã "chạm mặt" nhau ngay tại cổng một cơ quan. Ban đầu, cả hai tài xế đều cho là mình đúng nên không ai chịu nhường ai. Thậm chí, tài xế chiếc Toyota Vios màu đỏ còn nhiều lần nhấn ga dí sát đầu chiếc Toyota Corolla Altis màu đen đi theo hướng từ ngoài vào.

Sau gần 1 phút "gầm ghè", chiếc xe màu đen đã lùi lại và nhường cho ô tô từ bên trong đi ra. Đây chỉ là một tình huống khá đơn giản, tuy nhiên chính những người trong cuộc đã biến nó trở nên phức tạp, khiến cả hai đều mất thời gian.

Mải dùng điện thoại, tài xế xe taxi đấu đầu xe MG

(Nguồn video: Nguyễn Hoài Bảo)

Tình huống khá khó hiểu xảy ra vào sáng 6/10 trên đường Hải Triều thuộc phường Bến Nghé, quận 1, TP . Hồ Chí Minh. Thời điểm này, xe ô tô 5 chỗ màu đỏ nhãn hiệu MG lưu thông trên đường Hải Triều hướng Nguyễn Huệ đi Hồ Tùng Mậu. Khi đến đoạn đối diện trước tòa nhà tài chính Bitexco thì xảy ra va chạm với một xe taxi 7 chỗ hiệu Toyota Innova di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến cả 2 phương tiên hư hỏng nặng phần đầu xe bên lái. Tại hiện trường và cả đoạn video do camera hành trình trên xe MG ghi lại cho thấy xe taxi 7 chỗ đã lấn làn đường và dường như tài xế chiếc xe này đã sử dụng điện thoại nên không có sự quan sát và phản ứng tốt nhất.

Xe Veloz nát đầu vì kiểu chạy bám đuôi khi qua trạm thu phí

(Nguồn: OFFB)

Sự việc đã được camera giám sát ghi lại ở trạm thu phí BOT Quảng Trị vào sáng 6/10. Theo đó, một xe ô tô hiệu Toyota Veloz Cross đã chạy bám sát xe tải phía trước nhằm lao nhanh qua trạm thu phí không dừng.

Tuy nhiên, trái với dự tính của tài xế xe con, chiếc xe tải đã dừng lại ở trạm thu phí, dẫn tới tình huống ô tô con đâm rúc đầu vào đuôi xe tải, bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tài xế "ú oà" gây náo loạn đường phố

(Nguồn video: Trần Sơn Tùng)

Tình huống được ghi lại bằng camera hành trình, xảy ra vào khoảng 22h23 đêm ngày 5/10 tại cầu vượt Trần Duy Hưng - Láng (Hà Nội), hướng từ Trần Duy Hưng về Nguyễn Chí Thanh.

Đoạn video cho thấy, tài xế chiếc xe 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero Sport màu đen chạy như bị "phê thuốc", đánh võng, tạt đầu, cua gấp, thậm chí còn bất ngờ quay xe ngay trên cầu vượt khiến những xe trên đường một phen khiếp vía.

Thót tim khoảnh khắc 2 bé ngồi chơi trước nhà suýt bị ô tô lùi trúng

(Nguồn video: Dân trí)

Tình huống nguy hiểm xảy ra vào lúc 20h20 ngày 27/9. Trước cửa một ngôi nhà có 2 bé gái đang chơi. Đúng lúc bé lớn hơn đứng dậy mang theo tờ giấy đi lên bậc cửa, bé nhỏ hơn đứng bám vào cánh cửa thì một chiếc xe ô tô đột ngột lùi tới.

Do không chú ý quan sát phía sau, tài xế không kiểm soát tốc độ nên lùi thẳng vào vị trí các cháu bé vừa ngồi. Chiếc xe chèn qua chiếc ghế nhựa, đụng vào cánh cửa sắt gây tiếng động lớn. Thật may 2 cháu bé thoát nạn và bình an vô sự.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

