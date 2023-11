Để ô tô trôi vẫn không biết, nam tài xế xuống mắng mỏ xe sau

(Nguồn video: Nguyễn Mạnh Nam)

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h13p ngày 30/10 trên phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời điểm này, chiếc ô tô có camera hành trình đang dừng chờ đèn đỏ ngay phía sau xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory tại ngã tư Hàm Nghi giao Lê Đức Thọ.

Ngay khi vừa dừng cách xe Ford khoảng hơn 1m thì bất ngờ xe có camera hành trình bị xe Ford trôi đâm thẳng vào phía trước. Sau va chạm, nữ tài xế xe có camera hành trình đã lùi lại để tạo khoảng cách. Tuy nhiên, theo lời kể của nữ tài xế, người nam lái xe chiếc Ford đã xuống xem xét tình hình và đổ lỗi cho xe phía sau. Thậm chí không nhận mình sai mà còn yêu cầu nữ tài xế phải xin lỗi.

Mẹ dừng xe máy không tắt chìa khoá, con nghịch vặn ga khiến cả hai gặp nạn

(Nguồn video: Ngọc Bích)

Camera an ninh của một nhà dân đã ghi lại diễn biến tình huống xảy ra vào khoảng 16h45p ngày 30/10 trên đường Nguyễn Trãi, TP.Bắc Ninh.

Những hình ảnh trong đoạn video cho thấy, thời điểm này, một người phụ nữ chở theo bé trai ngồi trên xe máy, dừng bên đường để xem điện thoại. Lúc này bé trai ngồi phía trước đã bất ngờ bám vào tay lái và vặn ga khiến chiếc xe lao về phía trước.

Hậu quả là cả người phụ nữ lẫn bé trai đều bị ngã văng xuống vỉa hè, trong khi chiếc xe máy đổ ra đường. Rất may, cả hai chỉ bị thương nhẹ, sau đó được người dân giúp đỡ.

Tránh xe sang đường ngược chiều, xế sang Mercedes S500 bị xe máy tông trúng đuôi

(Nguồn video: Ngô Chí Nhân)

Tình huống trên xảy ra vào khoảng 12h54’ trưa ngày 28/10 trên đường Lê Quang Đạo thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Theo camera hành trình gắn trên một chiếc ô tô con đi phía sau ghi lại, thời điểm trên chiếc Mercedes S500 màu đen đang lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng Đại lộ Thăng Long đi Sân vận động Mỹ Đình. Khi đến đoạn trước toà nhà The Matrix One thì tài xế đã buộc phải phanh gấp để tránh chiếc xe máy do một người phụ nữ cầm lái đang đi ngược chiều sang đường.

Cùng lúc này một xe máy khác do một nam thanh niên điều khiển cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã tông trúng đuôi xe Mercedes S500. Sau va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy sang đường ngược chiều đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xe đạp điện thoát nạn trước gầm ô tô tải lùi ẩu nhờ cảnh báo của người đi đường

(Nguồn: Lê Kim Bách Khoa)

Vụ việc xảy ra gần trưa ngày 31/10 ở xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk và được camera an ninh bên đường ghi lại.

Theo đó, thời điểm này ngoài trời có mưa và nhiều người đi xe máy, xe đạp điện qua lại khá vội vàng. Trong đó một chiếc xe đạp điện chở theo 2 người mặc áo mưa và che ô đang di chuyển trên đường liên xã, thì phát hiện chiếc ô tô tải nhãn hiệu Isuzu đang lùi thẳng về phía mình. Quá bất ngờ, cả hai người trên xe đạp điện chỉ kịp dừng xe và đứng như trời trồng mà không có động tác tránh sang một bên.

May mắn, đúng lúc sắp xảy ra va chạm thì một người đàn ông đi xe máy ngang qua đã phát hiện và hô hoán để tài xế ô tô tải chú ý, kịp phanh lại.

Container chuyển làn đột ngột trên cao tốc, suýt gây tai nạn cho xe đi sau

(Nguồn video: Phạm Ngọc)

Tình huống giao thông trên xảy ra vào khoảng 18h20p ngày 29/10 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua địa bàn thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, thời điểm này chiếc Toyota Vios gắn camera hành trình mang biển số tỉnh Yên Bái đang di chuyển trên đường cao tốc hướng Lào Cai đi Hà Nội. Khi qua nút giao IC4 khoảng 1,5KM thì suýt đâm vào đuôi xe container chạy cùng chiều do lái xe container đột ngột chuyển làn và không chú ý quan sát phía sau.

Rất may tài xế xe Toyota Vios đã phanh kịp thời nên không có va chạm đáng tiếc nào xảy ra.

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!