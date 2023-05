Dưới đây là một số tình huống mới ghi nhận trong tuần qua:

Xe buýt vào cua quá hẹp, va chạm với xe con đi bên phải

(Nguồn: Otofun)

Video do camera hành trình trên xe ô tô phía sau ghi lại vào sáng 17/5 cho thấy chiếc xe buýt số 46 chạy tuyến Bến xe Mỹ Đình - Đông Anh (Hà Nội) đã thực hiện một pha cua gắt để rẽ từ đường Bắc Thăng Long - Nội Bài xuống đường nhánh đi Đông Anh.

Tuy nhiên, pha cua gấp của xe buýt đã vô tình dồn ép các xe nhỏ hơn chạy ở bên phải không còn đường thoát, thậm chí gây va chạm nhẹ với một chiếc Honda CR-V. Trong tình huống này, những phương tiện lớn như xe buýt, xe tải cần lấy cua rộng hơn để đảm bảo an toàn cho những phương tiện khác.

Bay gương chiếu hậu vì đụng Hyundai i10 lao ngược chiều như say rượu

(Nguồn video: Hoàng Anh Tuấn)

Tình huống oan gia vừa xảy ra vào ngày 12/5 trên QL7A, đoạn qua thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An). Chiếc có gắn camera hành trình bị mất 1 bên gương vì va chạm với chiếc Hyundai Grand i10 màu đỏ mang BKS Nghệ An đi theo hướng ngược lại.

Theo video, đường khá vắng nhưng không hiểu sao chiếc i10 lại lấn cả sang phần đường đối diện, va vào bên lái của xe có gắn camera hành trình. May mắn chỉ là va chạm nhẹ khiến gương bị vỡ, mặt gương bay lên nắp capo. Chiếc Grand i10 sau đó đã "mất tích".

Xe container "chơi ú òa" trên đường cao tốc, xi nhan trái nhưng tạt phải

(Nguồn video: OFFB)

Sự việc diễn ra vào sáng 18/5 trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Theo đó, chiếc xe container có tín hiệu nháy đèn xi nhan bên trái, điều này khiến tài xế chiếc xe con có gắn camera hành trình "yên tâm" vượt lên ở làn đường bên phải.

Tuy vậy, chiếc container này lại bất ngờ chuyển làn sang phải một cách rất nguy hiểm, suýt tạt vào đầu xe ô tô con. Pha "cướp đường" của xe container ở tốc độ khoảng 90km/h suýt chút nữa đã khiến xe phía sau gặp nạn.

Xe máy bị kẹp cứng giữa hai ô tô trong tình huống gây tranh cãi đúng sai

(Nguồn video: Dân trí)

Pha "bánh mì kẹp thịt" xảy ra vào chiều 17/5 tại đường Trương Quốc Dung đoạn ngã ba giao với đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP. HCM và mới được báo Dân trí đăng tải.

Hình ảnh do camera hành trình trên xe ô tô ghi lại cho thấy, khi đèn giao thông trên đường Trương Quốc Dung chuyển sang màu xanh, hàng loạt xe máy vượt lên từ bên trái ô tô.

Một trong số đó đã bị kẹt lại do xảy ra va chạm với cả xe có camera hành trình và chiếc ô tô đi từ phía đường Hoàng Văn Thụ rẽ trái vào. May mắn là không có thương tích gì nghiêm trọng với người đi xe máy do va chạm này.

Nam thanh niên đi xe máy bị xe tải lùi ngã ngửa gây tranh cãi

(Nguồn video: Mạng XH Giao thông)

Tình huống khá trớ trêu được Mạng XH Giao thông đăng tải mới đây được cho là xảy ra ở TP. HCM. Theo đó, một nam thanh niên đi xe máy đã dừng xe theo hướng ngược chiều ở rìa đường để sử dụng điện thoại.

Sau đó khoảng 5 giây, một chiếc xe tải BKS TP.HCM đã lùi lại, vô tình tông trúng chiếc xe máy nói trên khiến cả người và xe ngã ra đường. May mắn người đi xe máy không bị thương và lập tức đứng dậy.

Dù lỗi chính trong tình huống này thuộc về người điều khiển xe tải khi đã lùi mà không quan sát chướng ngại vật phía sau. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng, chiếc xe máy đã dừng đỗ không đúng nơi đúng chỗ, khiến chính mình gặp nguy hiểm.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!