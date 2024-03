Giữ khoảng cách an toàn và tập trung xử lý các tình huống luôn là điều mà các tài xế cần chú ý khi cầm vô lăng. Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý vừa được ghi nhận trong thời gian qua:

Xe con và xe tải bị húc văng vì tình huống dừng đột ngột giữa đường cao tốc

Vụ va chạm xảy ra ở trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, ngay trước lối ra thị trấn Lim (Bắc Ninh). Trong tình huống trên, chiếc ô tô tải có gắn camera hành trình dù chỉ đi với tốc độ trên dưới 50 km/h nhưng vẫn bám làn bên trái (cho phép ô tô di chuyển tối đa 90 km/h).

Tuy nhiên, khi một chiếc xe con màu đỏ dừng và chuyển hướng đột ngột thì tài xế lại không xử lý kịp, tông cả vào một xe tải nhỏ phía trước và ô tô con khiến cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, trong đó chiếc xe tải nhỏ lao hẳn lên dải phân cách giữa.

Xe bán tải bị "kẹp" do ô tô phía sau

Tình huống xảy ra vào gần 23h đêm ngày 7/3 trên một tuyến đường ở TP. HCM. Theo đó, chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger gắn camera hành trình đang đi phía sau chiếc container. Bất ngờ, chiếc container này phanh khá gấp khiến tài xế xe bán tải phải phanh lại.

Tuy nhiên, một xe tải đi phía sau không giữ được khoảng cách an toàn và cũng không phản ứng kịp nên đã tông vào phía sau chiếc Ranger khiến chiếc bản tải này trong thế kẹp giữa hai chiếc xe lớn và bị hư hỏng nghiêm trọng. Rất may, những người trên xe đã bình an vô sự.

Nam thanh niên lái xe máy húc đuôi ô tô rồi bỏ chạy, giơ tay 'chỉ trỏ' chủ xe

Tình huống trên xảy ra vào chiều tối ngày 27/2 trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vào thời điểm này, chiếc ô tô có camera hành trình đang dừng đèn đỏ ở làn rẽ trái thì từ phía sau, một nam thanh niên điều khiển xe máy bỗng húc thẳng vào đuôi ô tô tạo nên tiếng động lớn.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đâm đuôi ô tô, nam thanh niên này đã nhanh chóng rẽ trái, vặn tay ga, vượt đèn đỏ để bỏ chạy. Khi chủ xe ô tô chạy ra phía sau xe kiểm tra và nhìn theo thì nam thanh niên còn quay người giơ tay "chỉ trỏ" về phía chủ xe ô tô một cách khó hiểu.

Người đi xe máy trượt ngã vào gầm ô tô cực nguy hiểm sau một cú phanh gấp

Sự việc xảy ra vào sáng 4/3 trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại. Theo đó, một nam thanh niên xe máy đã lách khoảng trống giữa hai ô tô để vượt lên, nhưng có vẻ không kiểm soát tốt tốc độ và khoảng cách an toàn.

Do chạy quá sát đuôi ô tô, nên khi xe này phanh, người đi xe máy cũng phanh gấp, dẫn tới tình huống bị trượt ngã cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí nam thanh niên còn suýt bị cuốn vào gầm chiếc xe 16 chỗ đi bên cạnh.

Nữ "ninja" đi xe máy vô tư tạt đầu ô tô

Tình huống xảy ra vào sáng 3/3 được camera hành trình ghi lại tại đoạn đường nằm trên Quốc lộ 5B gần đến nút giao với Quốc lộ 1. Theo đoạn video, khi chiếc xe có gắn camera hành trình đang đi thẳng để hướng về cầu Thanh Trì thì bất ngờ, một chiếc xe máy Honda Vision do một phụ nữ điều khiển đã tạt đầu và chuyển liền 3 làn xe để rẽ trái đi cầu Vĩnh Tuy mà gần như không hề nhìn lại phía sau.

Có vẻ như người phụ nữ này không để ý và suýt bị đi quá nút giao, sau khi phát hiện ra đã vội vàng chuyển làn. May mắn, do giữ được khoảng cách an toàn nên các xe ô tô đã kịp phanh lại và không có va chạm nào xảy ra.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

