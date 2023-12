{"article":{"id":"2222625","title":"NSND Quang Thọ, Quốc Hưng kể hậu trường cuộc thi hát nhiều giải Nhất","description":"NSND Quốc Hưng cho biết, lâu rồi không có cuộc thi thính phòng nên sinh viên, nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật, nhà hát, trường có thời gian tích lũy những tác phẩm để mang đi thi.","contentObject":"<p>Ngày 3/12, các ca sĩ giành giải cuộc thi <em>Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023</em>: Trần Quốc Đạt (giải Nhất bảng B); Nguyễn Hà My (giải Nhất bảng B); Trần Quang Cảnh (giải Nhất bảng A) có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về hành trình chinh phục giải thưởng. Tham dự còn có <a href=\"https://vietnamnet.vn/nsnd-quang-tho-tag12905128199498682289.html\">NSND Quang Thọ</a> và NSND Quốc Hưng - hai giám khảo của cuộc thi.</p>

<p>Lý giải những thắc mắc khi giải thưởng Thính phòng ở Bảng B có tới 3 giải Nhất, NSND Quốc Hưng cho biết, lâu rồi không có cuộc thi thính phòng nên sinh viên, nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật, nhà hát, trường có thời gian tích lũy những tác phẩm để mang đi thi. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940390289528-5d41c0d36d98f0932176ed3b7aa14aea-1333.jpg?width=768&s=mBPzGHYzgif1oVEDmKte0Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940390289528-5d41c0d36d98f0932176ed3b7aa14aea-1333.jpg?width=1024&s=a4p9NbBsSzR2zrSY3r3skA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940390289528-5d41c0d36d98f0932176ed3b7aa14aea-1333.jpg?width=0&s=davdADVEJM0i_4sy8g6r1A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940390289528-5d41c0d36d98f0932176ed3b7aa14aea-1333.jpg?width=768&s=mBPzGHYzgif1oVEDmKte0Q\" alt=\"z4940390289528 5d41c0d36d98f0932176ed3b7aa14aea.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940390289528-5d41c0d36d98f0932176ed3b7aa14aea-1333.jpg?width=260&s=gMcYKGtZr-PiRY1yHcTWcA\"></picture>

<figcaption>NSND Quốc Hưng.</figcaption>

</figure>

<p>“Trước đây cuộc thi thu hút ít thí sinh, giờ có hơn 4 năm tích lũy, số bài các em học kỹ nên bảng B nhiều người đăng ký hơn. Nhiều thí sinh chín muồi về giọng hát, tư duy, ngấm các tác phẩm. Vì các em lọt vào vòng 2 tài năng, chất lượng đồng đều gây khó cho Ban giám khảo. Nói đúng hơn là chúng tôi phải soi thật kỹ, nhận xét chi tiết, tìm lỗi để xác định giải thưởng Nhất, Nhì, Ba. Cuộc thi năm nay chất lượng thí sinh dòng thính phòng nhạc kịch rất tốt, đây là lần đầu tiên như vậy”, NSND Quốc Hưng chia sẻ.</p>

<p>NSND Quang Thọ cho rằng: “Hội đồng giám khảo có 5 người chấm 60 thí sinh nhưng tự chúng tôi nghĩ có hàng ngàn hàng vạn người chấm lại chúng tôi. Trách nhiệm rất lớn, hội đồng phải xét điểm và tư cách của các em tham gia cuộc thi khắt khe để trao giải xứng đáng”.</p>

<p>NSND Quang Thọ cho biết từng chấm nhiều cuộc thi hát, kể cả nghiệp dư nhưng đây là cuộc thi làm ban giám khảo khó chấm điểm nhất vì trình độ của thí sinh ngang nhau.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940389977677-e28d37ca7d4e06e3eb95bcd73d131a47-1334.jpg?width=768&s=xJeB-Xs6oneQfaFRnUdsqw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940389977677-e28d37ca7d4e06e3eb95bcd73d131a47-1334.jpg?width=1024&s=hhuBkzo-9MCLMJZyKXMTWA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940389977677-e28d37ca7d4e06e3eb95bcd73d131a47-1334.jpg?width=0&s=c6puCufAYwsF6WnAdT2Ddg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940389977677-e28d37ca7d4e06e3eb95bcd73d131a47-1334.jpg?width=768&s=xJeB-Xs6oneQfaFRnUdsqw\" alt=\"z4940389977677 e28d37ca7d4e06e3eb95bcd73d131a47.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4940389977677-e28d37ca7d4e06e3eb95bcd73d131a47-1334.jpg?width=260&s=dmgzXoQOBZA7by9nbr8wcw\"></picture>

<figcaption>NSND Quang Thọ.</figcaption>

</figure>

<p>“Vì sao có đồng giải Nhất hoặc đồng giải Ba? Bởi mỗi giám khảo chấm riêng nhưng khi cộng điểm lại bằng nhau. Chúng tôi phải xin ý kiến của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cuộc thi rồi quyết định trao 2 giải Nhất nữ bảng B vì các em bằng điểm nhau. Từ cuộc thi cách đây 4 năm đã có đồng giải Nhất nữ và nam cho 1 bảng, vì không thể so sánh giữa giọng nữ cao và nam trầm. Tính chất giọng khác hẳn nhau, giọng nữ có thể trưng trổ nhiều hơn nam, có nhiều điều hấp dẫn hơn. Nên khi thi, đánh giá nữ với nữ, nam và nam và quyết định cuối cùng là Ban tổ chức”, NSND Quang Thọ khẳng định.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8690-1335.jpg?width=768&s=hdNbbnVghv-Tj_yyc_TC_Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8690-1335.jpg?width=1024&s=u_OBQzjL7SsXhezmhGvYEg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8690-1335.jpg?width=0&s=b9bRi-KNYSsGF2qvh5ExVw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8690-1335.jpg?width=768&s=hdNbbnVghv-Tj_yyc_TC_Q\" alt=\"1j5a8690.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8690-1335.jpg?width=260&s=GehLB9JW1gSIXOtmkLfDWg\"></picture>

<figcaption>Ca sĩ Cảnh Trần. </figcaption>

</figure>

<p>Trần Quang Cảnh (Cảnh Trần) chia sẻ những tác phẩm khó nhất trong bài thi của mình được viết bằng tiếng Đức, tiếng Anh và Tiếng Việt. </p>

<p>“Tác phẩm <em>Litanei</em> của Schubert dù ngắn nhưng cần nội lực, cột hơi phải ổn định và rất khoẻ mới thể hiện tốt độ legato của tác phẩm. Tôi phải dành nhiều thời gian để luyện tập cho việc phát âm tiếng Đức, đặt vị trí âm thanh đúng chỗ thì tác phẩm mới ra đúng tâm hồn của tác giả. </p>

<p>Tác phẩm <em>The trumpet shall sound </em>của G. Handel được viết bằng tiếng Anh cũng rất khó về kỹ thuật, âm vực khá rộng và đặc biệt hơn bản thân tôi phải mở vị trí âm thanh để khán giả nghe rõ được những phụ âm của tiếng Anh vì hát cổ điển rất khó đặt vị trí cho tiếng Anh.</p>

<p>Tác phẩm <em>Côn Đảo</em> của nhạc sĩ Đỗ Nhuận khi hát cổ điển thính phòng điều cần chú ý nhất là phải rõ lời, rõ từng câu chữ để khán giả nghe không bị cứng và hiểu mình muốn truyền tải nội dung cảm xúc ra sao. Đây cũng là một thử thách lớn với tôi”, Cảnh Trần cho hay.</p>

<p><strong>Cảnh Trần - 'Côn Đảo':</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UKDT.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Trần Quốc Đạt bày tỏ rất hạnh phúc với kết quả đạt được. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ Quốc Đạt đã nghĩ đến áp lực phải trở thành một nghệ sĩ hát dòng nhạc thính phòng cổ điển và sẽ dành trọn niềm đam mê này trên hành trình hoạt động âm nhạc. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8722-1336.jpg?width=768&s=foe28D-jGjB3jlBf4un-Bw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8722-1336.jpg?width=1024&s=rWvQpOH7U7CPfzklNMo82A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8722-1336.jpg?width=0&s=hDxjAtk93y6n0fdsd42uzA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8722-1336.jpg?width=768&s=foe28D-jGjB3jlBf4un-Bw\" alt=\"1j5a8722.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8722-1336.jpg?width=260&s=1vMGBVVxqmZfdE9DC5W8FA\"></picture>

<figcaption>Ca sĩ Trần Quốc Đạt.</figcaption>

</figure>

<p>“Ước mơ lớn nhất của tôi là được hát cổ điển, cùng các bạn trẻ yêu dòng nhạc này tiếp tục truyền thống, dòng chảy mà những bậc tiền bối, cha chú, thầy cô, anh chị đi trước đã và đang cống hiến hết mình. Được góp một sức nhỏ bé vào điều đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của tôi”, Trần Quốc Đạt tâm sự.</p>

<p>Trong khi đó, Nguyễn Hà My cho biết, khi giành chiến thắng, cô không có chút nào thấy tự hào về bản thân mà cảm xúc rõ ràng nhất lúc đó chỉ là “sự biết ơn”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8777-1337.jpg?width=768&s=bjPOoTxosmvWgwSmpKrMGA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8777-1337.jpg?width=1024&s=-6Q0kip_MUYWVFgOvw9U_Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8777-1337.jpg?width=0&s=ip073TysFmcWe7wWwBmStA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8777-1337.jpg?width=768&s=bjPOoTxosmvWgwSmpKrMGA\" alt=\"1j5a8777.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/1j5a8777-1337.jpg?width=260&s=MX8AGy47TUILnzmoVtA_2A\"></picture>

<figcaption>Ca sĩ Hà My.</figcaption>

</figure>

<p>“Chiến thắng này là thành quả và sự hy sinh của rất nhiều con người thầm lặng phía sau, là gia đình, bạn bè và đặc biệt là những thầy cô trong khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong đó, tôi biết ơn hai người thầy là thạc sĩ Ngọc Định, cô đã hướng dẫn tôi suốt 4 năm hệ đại học và không thể không kể đến thầy Quốc Hưng, người thầy trực tiếp từ khi tôi chính thức theo học hệ Cao học tại Học viện.</p>

<p>Tôi không xem giải thưởng này một thành tích cá nhân mà coi nó là trách nhiệm phải làm gì tiếp theo để xứng đáng với những tình cảm lớn lao mà mình được trao nhận”, Nguyễn Hà My bày tỏ.</p>

<p><strong>Trần Quốc Đạt - Aria 'Di Provenza il mar, il suol' trích trong vở 'La Traviata của Giuseppe Verdi': </strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UKDU.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

 Ông nói, hàng ngày vẫn dạy sớm, đi thể dục, cà phê cùng bạn bè.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsnd-trung-duc-ve-huu-an-nhien-ben-vo-dam-hang-ngay-van-luyen-thanh-2222584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nsnd-trung-duc-ve-huu-an-nhien-ben-vo-dam-hang-ngay-van-luyen-thanh-761.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:14:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222457","title":"'Nghiệm cảnh' và nỗi ám ảnh suy tư của Nguyễn Thế Dung","description":"Họa sĩ Nguyễn Thế Dung thể hiện nỗi suy tư, trăn trở nhưng hướng tới sự giản đơn, không nặng triết lý trong tranh của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghiem-canh-va-noi-am-anh-suy-tu-cua-nguyen-the-dung-2222457.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-dd16-ga-si-tinh-1-1169.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222418","title":"29 giải thưởng trao cho tài năng âm nhạc thính phòng","description":"Quỹ Đào Minh Quang vừa trao 29 giải thưởng - là các giải Đặc biệt và giải Triển vọng cho các tài năng âm nhạc trẻ của Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/29-giai-thuong-tu-quy-dao-minh-quang-duoc-trao-cho-tai-nang-am-nhac-thinh-phong-2222418.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/29-giai-thuong-trao-cho-tai-nang-am-nhac-thinh-phong-983.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:57:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222378","title":"NSƯT Thành Lộc xin lỗi khán giả, hối hận vì sơ suất đạo cụ trong vở kịch","description":"NSƯT Thành Lộc bày tỏ sự tiếc nuối vì xảy ra lỗi chuyên môn không đáng có trên sân khấu kịch của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-thanh-loc-xin-loi-khan-gia-hoi-han-vi-so-suat-dao-cu-trong-vo-kich-2222378.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nsut-thanh-loc-xin-loi-khan-gia-hoi-han-vi-so-suat-dao-cu-trong-vo-kich-733.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T17:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222347","title":"Thanh Phú - kép độc từng dạy Kim Tử Long, Lê Giang qua đời","description":"Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Thanh Phú qua đời lúc 2h sáng 3/12 do tuổi già.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-phu-kep-doc-tung-day-kim-tu-long-le-giang-qua-doi-2222347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/avaaaaaaaaa-711.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T17:06:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221806","title":"Họa sĩ điêu đứng vì dây áo buông lơi và chiếc tai ửng đỏ của người mẫu","description":"Họa sĩ Sargent nhận phản hồi tiêu cực khi nhân vật trong tranh có tạo dáng gợi cảm, trang điểm khác biệt. Ngoài ra, người mẫu còn dính nhiều tin đồn tiêu cực ngoài đời.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-si-dieu-dung-vi-day-ao-buong-loi-va-chiec-tai-ung-do-cua-nguoi-mau-2221806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hoa-si-dieu-dung-vi-day-ao-buong-loi-va-chiec-tai-ung-do-cua-nguoi-mau-779.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221993","title":"Vợ chồng nghệ sĩ cải lương được phong NSND: Ước nguyện thành, người chia đôi ngả","description":"Cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương Thanh Điền - Thanh Kim Huệ đều nhận được danh hiệu NSND, thế nhưng niềm vui của họ không trọn vẹn khi hai người âm dương cách biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chong-nghe-si-cai-luong-duoc-phong-nsnd-uoc-nguyen-thanh-nguoi-chia-doi-nga-2221993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/vo-chong-nghe-si-cai-luong-duoc-phong-nsnd-uoc-nguyen-thanh-nguoi-chia-doi-nga-380.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220829","title":"Viên kim cương quý giá bị đồn đem lại bất hạnh cho nhiều đời chủ","description":"Không ít người từng sở hữu viên kim cương 'Hy vọng' gặp biến cố trong cuộc đời.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vien-kim-cuong-quy-gia-bi-don-dem-lai-bat-hanh-cho-nhieu-doi-chu-2220829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vien-kim-cuong-quy-gia-bi-don-dem-lai-bat-hanh-cho-nhieu-doi-chu-1089.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221409","title":"'Vũ trụ hứng' của Đào Anh Khánh","description":"Sau thời gian dài ở ẩn, Đào Anh Khánh chính thức 'tái xuất' với triển lãm 'Vũ trụ hứng' phần 1.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-tru-hung-hap-dan-va-loi-cuon-cua-dao-anh-khanh-2221409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vu-tru-hung-cua-dao-anh-khanh-187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221229","title":"Sở Văn hóa phản hồi ồn ào đêm nhạc Westlife 'quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc'","description":"Chiều 30/11, đại diện Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM phản hồi báo chí xung quanh ồn ào quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc trong đêm nhạc Westlife tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-van-hoa-phan-hoi-vu-on-ao-dem-nhac-westlife-quang-cao-tien-ao-web-co-bac-2221229.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/so-van-hoa-phan-hoi-on-ao-dem-nhac-westlife-quang-cao-tien-ao-web-co-bac-1141.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220913","title":"Hai diễn viên nổi tiếng U70, U80 sắp trở thành NSND là ai?","description":"NSƯT Thanh Tú và NSƯT Trần Đức là hai gương mặt gạo cội của phim ảnh Việt có tên trong danh sách 77 gương mặt được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-dien-vien-gao-coi-sap-tro-thanh-nsnd-la-ai-2220913.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nsut-thanh-tu-u70-nsut-tran-duc-u80-chuan-bi-duoc-phong-tang-nsnd-1553.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220671","title":"Nơi sinh thái giao thoa với nghệ thuật","description":"Sau chuyến du ngoạn của 3 nghệ sĩ trẻ, triển lãm nghệ thuật nhóm mang tên 'Những Trường Thị Giác | Chương I: Sinh Cảnh' trưng bày 35 tác phẩm của 3 nghệ sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-sinh-thai-giao-thoa-voi-nghe-thuat-2220671.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/noi-sinh-thai-giao-thoa-voi-nghe-thuat-726.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220589","title":"Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ngạc nhiên khi thắng giải biên kịch phim hoạt hình","description":"Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều xúc động, ngạc nhiên khi nhận giải ''Tác giả kịch bản xuất sắc'' thể loại Phim hoạt hình tại Liên hoan phim Việt Nam vừa qua.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-tho-nguyen-quang-thieu-ngac-khien-khi-thang-giai-bien-kich-phim-hoat-hinh-2220589.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nha-tho-nguyen-quang-thieu-ngac-khien-khi-thang-giai-bien-kich-phim-hoat-hinh-539.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218809","title":"Những bức tranh bị chê xấu tệ của các họa sĩ nổi tiếng","description":"Ngay cả các họa sĩ như Edvard Munch, Van Gogh cũng có lúc vẽ những tác phẩm khiến cộng đồng bất ngờ vì sự cẩu thả.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-buc-tranh-bi-che-xau-te-cua-cac-hoa-si-noi-tieng-2218809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/nhung-buc-tranh-bi-che-xau-te-cua-cac-hoa-si-noi-tieng-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220293","title":"Chuyện về nữ NSƯT trẻ nhất nhì Việt Nam sắp được phong Nghệ sĩ Nhân dân","description":"NSƯT Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Chị có tên trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) theo quyết định do Chủ tịch nước ký ngày 22/6.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-ve-nu-nsut-tre-nhat-nhi-viet-nam-sap-duoc-phong-nghe-si-nhan-dan-2220293.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chuyen-ve-nu-nsut-tre-nhat-nhi-viet-nam-sap-duoc-phong-nghe-si-nhan-dan-866.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219353","title":"Bức tranh hơn 150 năm tuổi gây sốt trên TikTok","description":"Thời gian gần đây, cộng đồng chia sẻ video ngắn TikTok bỗng dưng dành nhiều sự quan tâm và bàn luận về biểu cảm khó chịu của cô gái trong bức tranh ra đời vào năm 1866.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-tranh-hon-150-nam-tuoi-gay-sot-tren-tiktok-2219353.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/buc-tranh-hon-150-nam-tuoi-gay-sot-tren-tiktok-49.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219846","title":"NSƯT Thành Lộc thoại giọng Bắc chưa tốt trong kịch mới","description":"Trong kịch mới \"Duyên thệ\" do nghệ sĩ Hữu Châu đạo diễn, nghệ sĩ Thành Lộc gây chú ý với tạo hình luộm thuộm, nói giọng Bắc.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-thanh-loc-thoai-giong-bac-chua-tot-trong-kich-moi-2219846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/thanh-loc-voi-tao-hinh-luom-thuom-thoai-giong-bac-chua-tot-trong-kich-moi-11.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:16:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219783","title":"Mỹ Linh, Minh Quân khiến khán giả thổn thức với 'Trái tim không ngủ yên'","description":"Song ca 'Trái tim không ngủ yên' - ca khúc làm nên tên tuổi của ca sĩ Mỹ Linh, Minh Quân hơn 20 năm trước, cả hai đã khiến nhiều khán giả thổn thức giữa không gian mùa thu Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-linh-minh-quan-don-tim-khan-gia-voi-trai-tim-khong-ngu-yen-2219783.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/my-linh-minh-quan-khien-khan-gia-thon-thuc-voi-trai-tim-khong-ngu-yen-1070.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:14:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219589","title":"Gần 200 thí sinh tranh tài ở hai cuộc thi âm nhạc lớn","description":"Lễ khai mạc Cuộc thi Âm nhạc mùa thu 2023 và Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023 vừa khai mạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-200-thi-sinh-bat-dau-tranh-tai-tai-hai-cuoc-thi-am-nhac-lon-2219589.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/gan-200-thi-sinh-bat-dau-tranh-tai-tai-hai-cuoc-thi-am-nhac-lon-977.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T15:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219366","title":"Thắt chặt tình hữu nghị Việt - Anh qua giao lưu văn hoá","description":"Sau một ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan 'Vũ điệu hữu nghị 2023' đã trao 4 giải Nhất cho các đội Đại học văn hóa, Trung học cơ sở Cầu Giấy, Trung học cơ sở Dịch Vọng và Trung học phổ thông IVS.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/that-chat-tinh-huu-nghi-viet-anh-qua-giao-luu-van-hoa-2219366.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/that-chat-tinh-huu-nghi-viet-anh-qua-giao-luu-van-hoa-1035.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T21:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219305","title":"Ngắm tác phẩm trong 'Song tấu lạ' của cặp vợ chồng cùng là họa sĩ","description":"Triển lãm tranh sơn mài 'Song tấu lạ' của Trần Đình Khương và Đoàn Thuý Hạnh vừa khai mạc, giới thiệu gần 80 tác phẩm nổi bật của cặp vợ chồng họa sĩ.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-tac-pham-trong-song-tau-la-cua-cap-vo-chong-cung-la-hoa-si-2219305.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/ngam-tac-pham-trong-song-tau-la-cua-cap-vo-chong-cung-la-hoa-si-422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T12:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219385","title":"Mỹ Linh lại giàu năng lượng, yêu nghề trở lại","description":"Sau khi dạy tại trường nhạc do mình sáng lập, Mỹ Linh lái xe chừng 40km về đến nhà cũng gần bảy giờ tối. Và đó là lúc câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-linh-lai-giau-nang-luong-yeu-nghe-tro-lai-2219385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/my-linh-lai-giau-nang-luong-yeu-nghe-tro-lai-468.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T11:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219205","title":"Ba nữ họa sĩ Hà Nội 'Chào Sài Gòn'","description":"3 nữ họa sĩ đến từ Hà Nội là Ly Trần, Vương Linh và Hương Giang Hoàng tổ chức triển lãm chung như một lời chào đến Sài Gòn trong dịp cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-nu-hoa-si-ha-noi-chao-sai-gon-2219205.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/ba-nu-hoa-si-ha-noi-chao-sai-gon-388.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T11:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

