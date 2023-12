Đối tượng đủ điều kiện dự thi Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam 2024 là nữ công dân Việt Nam từ 20 đến 45 tuổi; đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hoà (chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ). Các thí sinh phải đạt chiều cao từ 1m55 trở lên, đã lập gia đình (đang trong hôn nhân hoặc đã ly hôn) hoặc là mẹ đơn thân (chưa đăng ký kết hôn). Trình độ học vấn phải tốt nghiệp THPT trở lên; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cuộc thi diễn ra tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/6/2024-30/6/2024. Vòng sơ tuyển diễn ra vào 25/6, chọn ra 70 thí sinh phù hợp nhất với tiêu chí của cuộc thi vào vòng thi bán kết. Cuộc thi sẽ trao danh hiệu hoa hậu và 4 á hậu. Bên cạnh đó sẽ có các giải phụ: Người đẹp tri thức (Best Intellectual); Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body); Người đẹp tài năng nhất (Best Talent); Người đẹp trình diễn hay nhất (Best Catwalk); Người đẹp có gương mặt khả ái (Best Face), Người đẹp truyền thông (Best Media). Sau cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tìm ra thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Trái đất quốc tế 2024 (Mrs Earth International 2024) được tổ chức tại Philippines vào tháng 11/2024.