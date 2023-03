Trước đó, vào khoảng 14h ngày 4/3, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được trình báo của anh L.V.T (39 tuổi, trú tại phường Định Công), về việc chị gái anh là L.T.T (42 tuổi, Giảng viên 1 trường ĐH tại Hà Nội), đi ra khỏi nhà lúc 7h cùng ngày, sau đó nhắn tin về báo với người nhà chuyển gấp vào tài khoản của chị T. số tiền 200 triệu đồng để giải quyết việc.

Sau nhiều lần gặng hỏi, chị T. mới tiết lộ với người nhà nếu không chuyển tiền thì chị sẽ bị dính líu đến cơ quan pháp luật, bị bắt tạm giam.

Chị T. trong nhà nghỉ. Ảnh Công an cung cấp.

Gia đình tiếp tục truy hỏi có việc gì dính líu đến cơ quan pháp luật mà cần tiền, chị T. không nói. Nhưng sau đó, nữ giảng viên gọi điện thoại video về nhà để mọi người thấy có dấu hiệu bất thường. Nữ giảng viên cũng không nói mình đang ở đâu.

Trước tính chất bất thường của sự việc, gia đình chị T. đã đến cơ quan công an trình báo. Xác định vụ việc có dấu hiệu, tính chất của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao, công an khẩn trương vào cuộc.

Đến 17h30 cùng ngày, công an đã xác định được nơi chị T. đang ở một nhà nghỉ trong ngõ 18 phố Định Công. Ập vào căn phòng này, công an ghi nhận chị T. đang ở một mình, với trạng thái tâm lý hoảng loạn.

Người phụ nữ đang ngồi phệt dưới sàn, với 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc để liên lạc với người nhà giục chuyển tiền, chiếc còn lại để răm rắp làm theo yêu cầu của kẻ lạ mặt... Nghe công an nói, đối tượng ở đầu máy bên kia lập tức tắt máy.

Ngay cả lúc được mời về Công an quận Hoàng Mai để làm việc, nữ giảng viên T. vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị kẻ lừa đảo “thao túng tâm lý”...

Khi bình tĩnh lại, chị T. trình bày: Ngày 4/3, chị nhận được cuộc điện thoại thông báo về việc có liên quan đến vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng đã gây áp lực qua điện thoại và yêu cầu chị T. phải đến nơi nào đó kín đáo, không được cho người khác biết, lập tài khoản để liên lạc làm việc.

Sau đó, chị T. đã lập tài khoản như các đối tượng yêu cầu và cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cùng mã giao dịch OTP để các đối tượng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng này.

Còn trước đó, các đối tượng đã gửi hình ảnh chụp “Lệnh bắt của Cơ quan CSĐT Bộ Công an”, đồng thời cho chị nói chuyện qua điện thoại với cán bộ công an tự xưng tên là Huy và Linh, cán bộ Công an TP Hà Nội và TP.HCM.

Các đối tượng yêu cầu nữ giảng viên phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản đã bị chiếm đoạt trên và không được để lộ thông tin cho ai biết, nếu không sẽ bị… bắt giữ ngay.

Chỉ huy đội CSHS Công an quận Hoàng Mai cho biết, công an không làm việc qua điện thoại, chỉ làm việc trực tiếp bằng Giấy mời, Giấy triệu tập thông qua chính quyền địa phương. Công an không gửi Lệnh bắt, Lệnh tạm giam qua tin nhắn, Zalo và các ứng dụng khác…

“Trước những dấu hiệu bất thường, công dân cần bình tĩnh trao đổi, thông tin với người nhà hoặc công an cơ sở. Thủ đoạn lừa đảo nêu trên không mới, nhưng vẫn có người mắc bẫy, do thiếu thông tin, nhận thức, đặc biệt là sự mất cảnh giác”, chỉ huy đội CSHS Công an quận Hoàng Mai nhìn nhận.