Nữ sinh bị bạn học tát tới tấp nhưng không dám phản kháng

Ngày hôm nay (19/9), Công an xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết đã mời những người có liên quan đến để xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh bị bạn đánh ngay trong lớp học.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh đeo khẩu trang sau khi chửi bới đã lao vào tát liên tiếp vào mặt bạn học. Thời điểm này có nhiều học sinh xung quanh nhưng không ai can ngăn.

Qua xác minh sơ bộ, công an xác định địa điểm xảy ra sự việc là Trường THPT Anh Sơn 3 (đóng trên địa bàn xã Đỉnh Sơn). Công an xã Đỉnh Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn và phối hợp Đội an ninh, tiến hành xác minh.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 17/9, tại lớp học 10C6 trường THPT Anh Sơn 3 (đóng trên địa bàn xã Đỉnh Sơn). Em B.T.Y.V. (15 tuổi, trú xã Thọ Sơn) - học sinh lớp 10C6 đã bị 1 bạn học cùng lớp là L.T.T. (15 tuổi, trú xã Cẩm Sơn) dùng tay đánh nhiều lần vào mặt.

Hình ảnh nữ sinh lớp 10 tát liên tiếp vào mặt bạn trong lớp học - Ảnh cắt từ video

Tất cả sự việc được một bạn trong lớp quay video lại và gửi lên một nhóm Facebook của học sinh và bị phát tán lên mạng xã hội.

Công an Xã Đỉnh Sơn đã mời các học sinh có liên quan và phụ huynh lên làm việc tại Trường THPT Anh Sơn 3.

Qua lời khai của các nữ sinh, nguyên nhân do mâu thuẫn của em V. với một bạn học khác tên là K.L. từ năm cấp 2. Khi lên cấp 3, đến xã khác để học, K.L. đã kể với nhóm bạn mới quen về mâu thuẫn với V.. Trong nhóm bạn này có L.T.T..

Công an xã Đỉnh Sơn làm việc với những người có liên quan - Ảnh Công an xã Đỉnh Sơn

Trong giờ ra chơi sáng 17/9, T. yêu cầu V. lên tầng 3 với mục đích để xin lỗi K.L. đang học trên đó. Tuy nhiên, do T. không nói rõ mục đích nên khi lên tới tầng 2 thì V. từ chối đi tiếp mà bỏ về lớp. Vì thế, T. đi theo rồi tát V..

Qua quá trình làm việc, em L.T.T. đã nhận thức được hành vi đánh bạn là sai trái. Em và gia đình đã công khai xin lỗi B.T.Y.V và gia đình trước cơ quan công an, Ban Giám hiệu nhà trường, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ tái phạm.

Hoà Bình