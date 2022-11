Nữ Thủ tướng New Zealand đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Trong chuyến thăm 3 ngày (14-17/11), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có lịch trình dày đặc các hoạt động ở Việt Nam.

Ra sân bay đón đoàn có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Cùng đi với Thủ tướng Jacinda Ardern có Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp Damien O'Connor; Phó chánh văn phòng Thủ tướng Holly Donald; Cố vấn cao cấp về thương mại Văn phòng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu Tamsin Royson; Cố vấn chính sách đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Guergana Guermanoff; Cố vấn chính sách đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Faith Mitchell; Thứ trưởng phụ trách châu Á và châu Mỹ Bộ Ngoại giao và Thương mại Deborah Geels; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson; Giám đốc điều hành Cơ quan giáo dục New Zealand Grant McPherson.

Lễ đón chính thức và hội đàm sẽ được tổ chức chiều nay tại Phủ Chủ tịch và Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng New Zealand sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Bà Jacinda Ardern cũng sẽ tham dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand; quảng bá thực phẩm, đồ uống và du lịch với Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự giải Vô địch bóng đá nữ thế giới; có một số hoạt động tại TP.HCM....

Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo New Zealand đến Việt Nam sau 2 năm kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Chuyến thăm gần đây nhất của Thủ tướng Jacinda Ardern cách đây vừa tròn 5 năm, khi bà sang tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017.

Chuyến thăm lần này mang ý nghĩa chính trị quan trọng, là dấu mốc tái khởi động một cách toàn diện khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand, chủ động thích ứng với cục diện mới của tình hình thế giới và khu vực.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung cho biết, việc Thủ tướng New Zealand chọn Việt Nam trong chuyến công du đến châu Á lần này, ngay sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á tại Phnom Penh (Campuchia) và trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC tại Bangkok (Thái Lan) cho thấy New Zealand quan tâm đặc biệt đến khu vực châu Á, nhất là Đông Nam Á, trong đó rất coi trọng và đặt kỳ vọng vào khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Tháp tùng Thủ tướng có khoảng 20 doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand trong các lĩnh vực có thế mạnh và mong muốn khai thác tiềm năng rất cụ thể với Việt Nam.