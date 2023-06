Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm đến ngày 20/6, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 13,43 tỷ USD, bằng 95,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn đăng ký mới đạt hơn 6,49 tỷ USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh đạt 2,93 tỷ USD, giảm 57,1% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 4,01 tỷ USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ.

Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ sau khi giảm liên tục trong 5 tháng đầu năm. Điều này cho thấy các giải pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những tháng đầu năm đã hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

“Tổng vốn đầu tư đăng ký tuy vẫn giảm so với cùng kỳ, song mức độ giảm đã thấp hơn so với các tháng trước”, Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá.

Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH-ĐT)

Trong khi đó, vốn đầu tư mới tiếp tục tăng mạnh hơn so với mức tăng trong 5 tháng đầu năm. Số dự án đầu tư mới tăng nhẹ so với 5 tháng và tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư, điều đó cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Cùng với đó, tính tới ngày 20/6/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 10,02 tỷ USD; tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 1,3 điểm phần trăm so với 5 tháng đầu năm.

Dòng vốn FDI chảy vào 18 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 8,46 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 1,53 tỷ USD, chiếm hơn 11,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

6 tháng đầu năm 2023, vốn FDI đổ vào Việt Nam hơn 13,4 tỷ USD. (Ảnh: Hoàng Hà)

Tiếp theo là các ngành kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 1,53 tỷ USD và hơn 630,6 triệu USD.

Xét theo đối tác đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 90 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD, chiếm hơn 22,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 27,5% so với cùng kỳ 2022.

Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2,21 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,95 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư, tăng 53,5% so với cùng kỳ...

Xét về địa bàn đầu tư, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,27 tỷ USD, chiếm gần 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

TP. Hồ Chí Minh vượt qua Bắc Giang để xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,39 tỷ USD, chiếm gần 10,4% tổng vốn đầu tư cả nước, giảm 37,1% so với cùng kỳ; tiếp theo là Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng...