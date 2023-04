Các nhà phân tích và những chuyên gia trong ngành công nghiệp ô tô nhận định triển lãm ô tô Thượng Hải năm nay là tín hiệu cho thấy kỷ nguyên của ô tô sử dụng động cơ đốt trong đang chuẩn bị kết thúc. Viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra khi các hãng xe điện Trung Quốc đang phát triển với tốc độ thần kỳ.

Triển lãm ô tô Thượng Hải đã cho thấy các thương hiệu xe Trung Quốc có thể cạnh tranh sòng phẳng với tất cả những hãng xe “lão làng” ở mọi khía cạnh – hiệu suất, chất lượng, sự thoải mái và công nghệ.

Chuyên gia xe điện Elliot Richards tin rằng: “không có gì là các hãng xe điện Trung Quốc không thể làm được”. “Tôi nghĩ rằng triển lãm này đã mở ra một kỷ nguyên mới của các dòng xe điện”, Elliot nói thêm.

Xe điện Trung Quốc đang khiến xe sử dụng động cơ đốt trong đứng bên bờ suy thoái (Ảnh: CNA)

Theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, xe điện chiếm tới ¼ doanh số bán ô tô tại quốc gia này trong năm 2022, tăng tới 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp sự suy thoái trong lĩnh vực ô tô toàn cầu, thị phần xe điện tại thị trường Trung Quốc vẫn được dự đoán sẽ có thể tăng thêm 40% trong năm nay.

Trang Carscoops cho hay xe điện Trung Quốc sẽ sớm xuất hiện tại mọi ngóc ngách trên thế giới khi các hãng xe nội địa liên tục tung ra thị trường những mẫu xe điện mới có giá thành tốt và công nghệ hấp dẫn.

Đơn cử như mới đây, hãng xe BYD đã giới thiệu mẫu xe BYD Seagull tại triển lãm ô tô Thượng Hải với mức giá chỉ từ 11.300 USD (tương đương 265 triệu đồng). “Điều này cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang có lợi thế cạnh tranh tuyệt vời như thế nào so với các đối thủ khác của họ”, giám đốc điều hành của nhà cung cấp ô tô Pháp Faurecia nói.

Báo cáo của Bloomberg chỉ ra các hãng xe tại Mỹ và châu Âu đang “tụt hậu” so với hãng xe Trung Quốc về giá xe điện. Giá xe điện trung bình vẫn đắt hơn 27% tại châu Âu và 43% tại Mỹ khi so với xe xăng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược ở Trung Quốc, nơi xe điện đã rẻ hơn tới 33% so với ô tô sử dụng động cơ đốt trong.

Mẫu xe điện giá rẻ BYD mới ra mắt (Ảnh: Carscoops)

Rõ ràng Trung Quốc đã thành công tuyệt đối so với Mỹ và châu Âu trong nỗ lực giảm giá xe điện, đặc biệt là các dòng xe điện cỡ nhỏ. Giá xe điện đô thị trung bình đã giảm từ 29.798 USD xuống còn 10.090 USD trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2022. Nhờ đó, xe điện Trung Quốc đã tiếp cận được với nhiều đối tượng người tiêu dùng hơn. Trái lại, ở châu Âu, giá xe điện nhỏ tăng thêm 15%, lên 28.205 USD trong cùng thời kỳ.

Để có sự phát triển ấn tượng này, Trung Quốc đã dành nguồn lực khổng lồ cho ngành công nghiệp xe điện. “Họ bỏ qua việc phát triển xe sử dụng động cơ xăng vì biết chắc không thể cạnh tranh với các ông lớn trong ngành. Tuy nhiên, với xe điện, Trung Quốc lại có thể dẫn đầu”, tờ Japan Today trích dẫn.

Trung Quốc đã bắt đầu đầu tư mạnh vào công nghệ liên quan đến xe điện từ những năm 2000. “Chính phủ Trung Quốc rất giỏi trong việc tập trung nguồn lực vào những ngành mà họ muốn phát triển. Điều này là bản chất của hệ thống kinh tế của Trung Quốc”, MIT Technology Review chỉ ra.

Chính quyền Trung Quốc tham vọng dẫn đầu về xe điện (Ảnh: CNA)

Chính quyền Trung Quốc đã rót hàng tỷ đô la vào các khoản trợ cấp và giảm thuế đồng thời phân bổ các hợp đồng vận tải công cộng cho các công ty xe điện. Cơ sở hạ tầng dành cho xe điện cũng được xây dựng với hơn 5,8 triệu trạm sạc tại Trung Quốc. Theo dữ liệu của Bloomberg, chỉ riêng ở tỉnh Quảng Đông, số lượng trạm sạc công cộng nhiều gấp 3 lần nước Mỹ.

Người mua xe điện tại Trung Quốc cũng được chính phủ trợ giá dù giá xe điện tại thị trường này vốn đã rẻ hơn so với nhiều nước. Trung Quốc còn miễn thuế tiêu thụ khi mua ô tô điện chạy bằng pin cũng như giảm một nửa lệ phí trước bạ đối với loại xe này. Những ưu đãi hấp dẫn này khiến nhiều người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng từ bỏ các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong để chuyển sang dùng xe điện.

Tổng hợp