Thời gian gần đây, những mẫu xe ô tô điện mini có nguồn gốc từ Trung Quốc liên tục được đưa về Việt Nam để bán cho người dùng với giá chỉ ngang với một mẫu xe tay ga cao cấp được rao bán công khai trên mạng xã hội.

Kiểu dáng đa dạng và giá rẻ giúp cho các mẫu ô tô điện mini Trung Quốc này nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Ô tô điện mini giá rẻ có gì nổi bật

Theo người bán có tên T.Đ.Q tại khu vực Hà Đông, những mẫu xe ô tô điện mini đang bán đều có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc, có đủ 4 chỗ ngồi, kích thước tương đồng với những mẫu ô tô chạy xăng cỡ nhỏ như Kia Morning hay Hyundai i10.

Tất cả các mẫu ô tô điện giá rẻ được nhập về Việt Nam phần lớn là các thương hiệu không có tên tuổi tại Trung Quốc, trong đó những chiếc xe mang thương hiệu Haibao được nhập về nhiều hơn cả.

Xe điện giá rẻ của Trung Quốc được chào bán công khai trên các nền tảng mạng xã hội.

Điểm chung của các mẫu xe này có kiểu dáng vuông vức, có cả bản 2 cửa và 4 cửa sử dụng mô tơ điện có công suất 3 kW, trọng lượng xe gần 300kg, nguồn điện cấp cho động cơ đến từ 10 bình ắc quy nhỏ, có thể đi với vận tốc tối đa 50 km/h và quãng đường di chuyển khoảng trên dưới 60km.

Xe cũng được phân loại theo giá tiền, loại bình thường có giá khoảng 70-80 triệu đồng, ít tính năng, lên xuống kính quay tay, không điều hòa, muốn có điều hòa sẽ phải bỏ thêm chi phí lắp gần 10 triệu đồng.

Còn loại tốt sẽ có giá trên 120 triệu đồng, xe sẽ có đầy đủ các tính năng như màn hình, camera lùi, điều hòa 2 chiều nóng lạnh, lên xuống kính điện... Xe được bảo hành 12 tháng cho cả động cơ và ắc quy.

"Muốn mua xe, khách chỉ cần đặt cọc trước khoảng 10-15 triệu đồng, khoảng sau 2 tuần là có xe. Ngoài ra, khách muốn chọn màu xe theo yêu cầu sẽ phải chờ đợi lâu hơn một chút, xe sẽ được vận chuyển miễn phí đến tận nhà cho khách hàng", người bán này nói thêm.

Là người thường xuyên lướt mạng xã hội, anh Đặng Việt Thắng (Ba Đình, Hà Nội) là một trong nhiều người tiêu dùng bị hấp dẫn bởi những video giới thiệu và quảng cáo về những chiếc xe điện mini giá rẻ mà công năng không kém gì những xe ô tô đắt tiền.

Tuy nhiên, đến lúc tìm hiểu kỹ hơn để mua xe, anh Thắng tỏ rõ sự băn khoăn: "Tôi chỉ được người bán đề nghị tham khảo các mẫu xe và lựa chọn qua hình ảnh hoặc video đã có trên mạng. Nơi trưng bày sản phẩm hay địa chỉ đăng ký kinh doanh cũng không có".

Người bán quảng cáo, khách hàng có thể mua các mẫu xe điện mini này về làm phương tiện che nắng che mưa, đi lại hàng ngày thay cho xe máy.

Nhưng khi được hỏi là xe điện này có đăng ký được không, câu trả lời mà anh Thắng nhận được từ người bán là "Không", điều khiển xe ra ngoài đường sẽ vi phạm giao thông và khuyến cáo chỉ nên chạy trong những đoạn đường nội khu hoặc trong các khu nghỉ dưỡng.

Chất lượng không đạt vẫn cứ bán

Theo tìm hiểu của phóng viên VietNamNet, những mẫu xe điện giá rẻ bán tràn lan trên mạng không phải là mới bởi nó đã diễn ra được gần 10 năm nay nhưng ở thời điểm đó người tiêu dùng không mấy quan tâm.

Một hai năm trở lại đây, xu hướng xe ô tô điện bắt đầu được một số hãng giới thiệu, nhất là hãng xe thương hiệu Việt chuyển sang chỉ bán xe điện khiến cho xe điện dần được người dùng để ý hơn, vì vậy những mẫu xe điện giá rẻ từ Trung Quốc lại có cơ hội được nhắc tới.

Nhiều khách hàng vẫn chấp nhận mua xe ô tô điện giá rẻ của Trung Quốc và phớt lờ các quy định pháp lý.

Dù được bán tại Việt Nam với mức giá khá rẻ từ 70-120 triệu đồng nhưng các mẫu xe điện mini này thực chất chỉ có giá bán từ 8.000-13.000 nhân dân tệ (khoảng 30-45 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc.

Những người dùng mua dòng mẫu xe ô tô điện mini này chủ yếu là ở các tỉnh, đã có xe ô tô và muốn mua thêm để trải nghiệm. Do giá rẻ nên nhiều người dễ dàng bỏ qua tính pháp lý và chất lượng của xe.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: "Những mẫu xe ô tô điện mini giá rẻ của Trung Quốc đang bán trôi nổi trên thị trường đều chưa được cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường nên sẽ không đủ các giấy tờ cần thiết để đăng ký xe, đồng nghĩa xe sẽ không đủ điều kiện để lưu hành trên đường".

Vì vậy, vấn đề lớn nhất khi điều khiển những mẫu xe điện mini giá rẻ không được đăng kiểm và đeo biển chính là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ.

Thậm chí, nếu điều khiển xe gây tai nạn còn có thể bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 3-10 năm theo điều 260 Bộ Luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017.

Bạn có bình luận thế nào về xe điện Trung Quốc giá rẻ? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!