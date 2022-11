Ô tô Lexus đâm xe CSGT ở Sài Gòn đã độ quá đà, khó vượt qua cửa đăng kiểm

Tối 28/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip chiếc Lexus màu vàng đã tăng ga bỏ chạy và đâm cả vào xe mô tô đặc dụng của CSGT cũng như xe máy của người dân ven đường, khiến dư luận xôn xao về mức độ manh động của tài xế.

(Nguồn video: MXH Facebook)

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra thông tin của chiếc xe trong đoạn video trên. Theo đó, đây là chiếc Lexus ES250 đời 2005 được một xưởng độ ở TP.HCM "lên đời" phong cách widebody (độ thân rộng) cách đây chưa lâu.

Chiếc Lexus độ với các hốc bánh nhô dài ra. Ảnh: Khoa Topcare

Trên thực tế hiện nay, phong trào độ xe thân rộng widebody thời gian gần đây được giới chơi xe trong nước khá ưa chuộng. Phong cách này có điểm nhấn là hốc bánh xe được nhô hẳn ra khiến bề ngang xe rộng hơn, đồng thời các bánh xe cũng lắp thêm các bộ đệm tăng thêm hàng chục mm. Mục đích biến chiếc xe nguyên bản thay hình đổi dạng, trở nên to bản, hầm hố hơn.

Tuy nhiên cách "làm đẹp" như vậy chỉ phục vụ sở thích nhất thời của các dân chơi chứ thực tế không làm cho chiếc xe mạnh mẽ lên. Ngược lại, những chiếc xe độ widebody còn có thể bị từ chối khi đi kiểm định.

Nội thất xe cũng được phủ tông màu vàng và nhiều chi tiết ốp, bọc. Ảnh: Khoa Topcare

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S (Hà Nội) cho biết, việc các xe thay đổi thông số về kích thước hay làm thay đổi kết cấu, kiểu dáng ban đầu của xe sẽ bị từ chối đăng kiểm.

Tại trung tâm 29-03S, các lỗi không được đăng kiểm khá đa dạng, hay gặp nhất là gắn thêm đèn Led, cản trước sau, giá nóc,... và không ít trường hợp độ widebody.

"Thông thường, xe độ widebody như chiếc Lexus màu vàng trong video sẽ không được đăng kiểm vì đã làm thay đổi kết cấu, hình dáng của xe. Tuy nhiên, cần phải kiểm tra hồ sơ xem đó là xe gì, nguyên bản thế nào mới có kết luận cụ thể được", ông Hải nói.

Giải thích thêm về việc này, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-03S cho biết: "Trường hợp xe độ thêm body kit không làm thay đổi kích thước nhưng sai lệch so với chứng nhận kiểu loại đã đăng ký với Cục Đăng kiểm cũng không được kiểm định. Ví dụ như một chiếc Lexus 570 đời 2010 nhưng độ mặt ca-lăng của đời cao hơn cũng là sai so với chứng nhận kiểu loại. Do vậy, các chủ xe thường phải đưa xe của mình về nguyên bản trước khi đến cửa đăng kiểm".

Chiếc Lexus ES250 này không chỉ độ Widebody mà mặt ca-lăng cũng thay theo dáng xe đời mới. Ảnh: Khoa Topcare

Việc độ widebody cho xe một cách quá đà không chỉ bị từ chối đăng kiểm mà còn có thể bị CSGT xử phạt nặng.

Tại khoản 2, Điều 55 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định rõ: “Chủ phương tiện không được phép tự thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe khác với chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Tuỳ vi phạm cụ thể trong việc thay đổi hình dáng, kích thước hay kết cấu sẽ tương ứng với các mức phạt khác nhau theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được chỉnh sửa bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng.

Hoàng Hiệp

