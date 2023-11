Xem video:

Tình huống trên diễn ra vào khoảng 17h07 ngày 6/11 trên quốc lộ 21B, đoạn qua huyện Ứng Hoà, Hà Nội. Thời điểm này, camera hành trình trên xe tải của tài xế Nguyễn Toàn (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho thấy tuyến đường khá đông ô tô đang di chuyển. Phía trước xe là một điểm giao cắt với quốc lộ đang có đám đông nhiều cháu bé học sinh tiểu học chờ qua đường, nhưng không một chiếc ô tô nào dừng lại.

Thấy vậy, anh Toàn đã chủ động dừng và chờ cho các cháu bé và phụ huynh đi qua hết rồi mới tiếp tục lên đường.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Toàn cho biết hiện đang là tài xế của một công ty trên địa bàn Hà Nội, hàng ngày anh vẫn lái chiếc xe tải 8 tấn nhãn hiệu Hino đi giao hàng và bất cứ khi nào có thể nhường đường anh đều làm ngay.

"Mình tham gia giao thông thì nên đặt văn hóa lên trước và không ủng hộ hành vi vi phạm giao thông. Tôi thấy bản thân mình nên tự ý thức giao thông văn minh thì văn hóa của các bác tài mới cải thiện và nhân rộng", anh Toàn bộc bạch.

Tài xế Nguyễn Toàn trong một lần tham gia hoạt động từ thiện cùng CLB xe bán tải. Ảnh: NVCC.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, việc giảm tốc độ khi đi qua các giao lộ, đường cắt ngang là điều bắt buộc và thường được hướng dẫn trong quá trình đào tạo tại các trường lái. Việc giảm tốc độ và quan sát giúp lái xe giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn hoặc tình huống bất ngờ khó xử lý. Trong trường hợp của anh Toàn, dù đang di chuyển trên đường ưu tiên nhưng việc tài xế dừng lại để cho trẻ nhỏ qua đường là hành động đẹp, giúp đường đến trường của các em thêm an toàn hơn.

