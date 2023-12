Nhiều mẫu xe ô tô sau thời gian dài được hãng, đại lý hạ giá "sập sàn" để xả hàng tồn kho sản xuất năm 2022 (số VIN 2022) đến nay đã hết hàng. Theo khảo sát của VietNamNet, hiện có khoảng 6 mẫu ô tô bị cắt giảm ưu đãi đáng kể so với các tháng trước.

Cụ thể, Hyundai Santa Fe hiện không còn ưu đãi, dù các tháng trước đó, mẫu xe này liên tục gây chú ý khi được giảm "khủng" từ 100- 200 triệu đồng tuỳ phiên bản để xả hàng xe số VIN 2022. Có thời điểm, cộng cả mức giảm 50% phí trước bạ, người mua Santa Fe có thể tiết kiệm được tới 300 triệu đồng.

Thông tin từ các đại lý cho biết, gần như xe ô tô tồn kho Hyundai Santa Fe VIN 2022 trên thị trường đã hết hàng. Thậm chí các đại lý còn hạn chế ký hợp đồng xe mới 2023 do không chắc chắn về nguồn cung.

Hyundai Santa Fe hết hàng VIN 2022, bị cắt giảm ưu đãi ngay cả bản sản xuất 2023.

Tương tự, Hyundai Tucson hiện cũng "quay đầu" cắt giảm ưu đãi khủng từ mức giảm gần 200 triệu đồng ở tháng trước xuống còn 10-20 triệu đồng trong tháng 12. Hyundai Tucson bản xăng đặc biệt đang có giá bán thực tế khoảng 829 triệu đồng (giảm 10 triệu đồng), bản dầu đặc biệt còn 1,040 tỷ đồng (giảm 20 triệu đồng), bản máy xăng tiêu chuẩn giá 749 triệu đồng (giảm 20 triệu đồng), bản máy xăng Turbo được giữ nguyên giá 899 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn xe có sẵn tại đại lý cũng không nhiều.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11/2023, TC Motor từng công bố giảm giá sâu cho Hyundai Tucson lên đến 156-191 triệu đồng.

Trong khi đó, xe mới Honda CR-V 2024 hiện bị cắt hết ưu đãi do "khan xe", vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết dao động từ 1,109-1,310 tỷ đồng. Hồi cuối tháng 10 khi vừa ra mắt, Honda CR-V 2024 được đại lý giảm giá đến 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, do các phiên bản cũ sản xuất 2022 và 2023 còn tồn kho, khiến nhiều đại lý áp dụng mức giảm trừ tiền lên đến 150 triệu đồng, chưa kể mẫu crossover này còn được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ.

Thương hiệu thứ ba cắt ưu đãi là Mitsubishi. Từ một mẫu xe nhập khẩu được giảm giá sâu đến 220 triệu đồng ở tháng trước, sang tháng 12, Mitsubishi Pajero Sport chỉ còn tặng 100% lệ phí trước bạ cho bản sản xuất 2023, riêng chương trình giảm giá cho xe có số VIN 2022 đã kết thúc do hết xe.

Mitsubishi Pajero Sport 2023 hiện có 2 phiên bản gồm Diesel 4×2 AT (Euro 5) và Diesel 4×4 AT (Euro 5) với giá niêm yết lần lượt là 1,13 tỷ đồng và 1,365 tỷ đồng. Như vậy, khi được áp dụng giảm 100% phí trước bạ, khách hàng ở Hà Nội mua xe Pajero Sport đợt này sẽ tiết kiệm được khoản tiền từ 135-163,8 triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport 2023 hiện được hỗ trợ 100% phí trước bạ.

Ngoài những mẫu xe nói trên, Subaru là cái tên xe nhập khẩu được nhắc đến nhiều trong năm 2023 nhờ các đợt giảm giá liên tục lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong đó, mẫu Subaru Forester giảm 220-280 triệu đồng ở tháng 11. Sang tháng 12, Subaru Forester cắt bớt 10- 50 triệu đồng mức ưu đãi, chỉ còn giảm giá dao động từ 170-270 triệu đồng.

Cụ thể, Forester bản 2.0i-L chỉ còn giảm 170 triệu đồng, giá bán là 799 triệu đồng; bản 2.0i-L EyeSight giảm 230 triệu đồng xuống còn mức giá 869 triệu đồng; bản 2.5 i-S EyeSight có mức giảm cao nhất chỉ còn 270 triệu đồng với giá mới là 929 triệu đồng.

Subaru Forester giảm cao nhất chỉ còn 270 triệu đồng.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, doanh số bán hàng trên toàn quốc của các doanh nghiệp thành viên (không bao gồm TC Motor và VinFast) trong tháng 11 vừa qua đạt 27.953 xe, tăng 10,17% so với tháng 10/2023 và giảm 23% so với tháng 11/2022. Lũy kế 11 tháng đầu năm nay, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trên toàn thị trường đạt 263.249 xe, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022.

Sức mua trên thị trường ô tô đang có dấu hiệu hồi phục. Tháng 12 là tháng cuối cùng để người tiêu dùng có thể hưởng ưu đãi kép từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp rắp trong nước cùng nhiều gói giảm giá lên tới hàng trăm triệu đồng từ các hãng xe, đại lý.

Khi các ưu đãi kết thúc trong khi nhu cầu lại tăng, có thể sẽ có những mẫu xe hot quay đầu tăng giá hoặc bán bia kèm lạc.

