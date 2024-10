Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 (Vietnam Motor Show 2024) vừa khai mạc chiều nay 23/10 tại TP.HCM do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Nhóm các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tổ chức.

Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 diễn ra từ 23-27/10 tại TP.HCM (gian hàng hãng xe Isuzu) Ảnh: VMS

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: “Hiện nay, Việt Nam có khoảng trên 5 triệu xe ô tô, trong đó, xe ô tô con chiếm 67% tương đương với tỷ lệ 50 xe/1000 người dân. Tuy vậy, đây vẫn là một chỉ số rất nhỏ. Đối với thị trường 100 triệu dân thì vẫn còn rất nhiều dư địa cho ngành công nghiệp ô tô phát triển”.

“Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã được cải thiện nhanh chóng trong 5 năm qua và không ngừng tăng lên, do đó, nhu cầu sở hữu, ô tô xe máy sẽ ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Triển lãm ô tô Việt Nam là điểm hẹn thường niên uy tín để công chúng tham quan những thành quả sáng tạo mới nhất của các hãng xe, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ hơn”, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhận định.

Đánh giá về thị trường ô tô Việt Nam thời gian qua, ông Nakano Keita - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết: “Năm qua là một năm khó khăn đối với ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, ngành ô tô tại Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi, đi vào ổn định và bứt tốc”.

Theo đó, nguồn xe từ nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước dồi dào, nhiều mẫu xe mới ra mắt, giá xe giảm nhanh. Đặc biệt, nhiều nhà máy chính thức khánh thành, không ít các mẫu xe nhập khẩu đã chuyển sang lắp ráp.

Theo báo cáo mới nhất của VAMA, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 có bước nhảy vọt về doanh số với 36.585 xe được bán ra, tăng 45% so với tháng 8 (25.196 xe) và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước (24.687 xe). Đây cũng là doanh số bán xe cao nhất trong 9 tháng đầu năm nay. Tính chung 3 quý đầu năm, tổng doanh số bán hàng của VAMA là 225.583 xe, tăng nhẹ 6,94% so với cùng kỳ năm trước (209.927 xe).

Ông Nakano Keita nhìn nhận, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ tiên tiến, tính năng an toàn và trải nghiệm lái. Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực hướng đến mục tiêu Net zero vào năm 2050. Vì vậy, các hãng xe đã liên tục tung ra nhiều công nghệ mới để giảm phát thải CO2 càng sớm càng tốt.

“Chúng tôi hi vọng rằng Chính phủ sẽ cân nhắc một kế hoạch tổng thể, các chính sách hỗ trợ dành cho tất cả các loại phương tiện khác nhau để đẩy mạnh các dòng xe thân thiện với môi trường, đưa ngành ô tô phát triển theo hướng bền vững”, Chủ tịch VAMA bày tỏ.

Xe xanh là điểm nhấn của Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 (mẫu xe điện mới Skoda Enyaq). Ảnh: Phạm Huyền

Hãng xe Honda tham dự Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 với 2 mẫu hybrid gồm Honda Civic e:HEV RS, Honda CRV e: HEV (ảnh: Chí Tâm)

Triển lãm Ô tô Việt Nam là sự kiện có quy mô lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2002. Năm nay, triển lãm có chủ đề “Công nghệ mở tương lai xanh” với 19 hãng xe và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia. Sự kiện trưng bày hơn 200 mẫu ô tô và xe máy, trong đó có khoảng 15 mẫu xe hơi lần đầu ra mắt.

Điểm nhấn của triển lãm là các mẫu xe xanh đến từ các thương hiệu Nhật Bản và Trung Quốc. Trong đó, loạt xe hyrbid có Honda Civic e:HEV RS, Honda CRV e: HEV, Toyota Camry hybrid, Subaru Crosstrek e-Boxer, YangWang U8, Denza D9, Suzuki XL7 hybrid; các mẫu xe điện có Skoda Enyaq, MG Cyberster, MG4, xe ý tưởng Toyota FT-3e, BYD Han và BYD M6.

Điểm đáng tiếc nhất của triển lãm này là sự vắng bóng hoàn toàn các thương hiệu xe sang vốn từng thường xuyên góp mặt qua các kỳ triển lãm trước đây như Mercedes- Benz, Lexus, Audi, Volvo... Các thương hiệu chiếm thị phần lớn cũng không tham gia triển lãm như Hyundai, VinFast, Ford...

