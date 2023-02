Mỹ đã thông báo trước cho Nga về chuyến thăm Kiev của ông Biden

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được lời đảm bảo an ninh trước chuyến công du tới Ukraine ngày 20/2. Tuy nhiên, ông Medvedev không nói rõ ai đã đưa ra lời đảm bảo với nhà lãnh đạo Mỹ.

"Ông Biden trước đó đã nhận được lời đảm bảo an ninh, và cuối cùng đã đến Kiev", TASS dẫn thông tin ông Medvedev viết trên Telegram cá nhân.

Tổng thống Mỹ và Ukraine tới thăm nhà thờ Saint Michael ở Kiev. Ảnh: Reuters

AP dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay, Washington đã liên lạc trước với Moscow một thời gian ngắn trước khi ông Biden khởi hành tới Ukraine “để tránh các tình huống xung đột”. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho hay, chỉ vài giờ trước khi ông Biden khởi hành, Mỹ đã thông báo cho Nga về kế hoạch thăm Kiev.

CNN đưa tin, ông Biden quyết định thăm Kiev sau khi thảo luận với các thành viên hàng đầu trong nhóm an ninh quốc gia tại Phòng Bầu dục vào ngày 17/2. Theo Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jon Finer, kế hoạch có sự tham gia của Hội đồng An ninh Quốc gia và Văn phòng Quân sự Nhà Trắng, cùng một số quan chức cơ quan Mật vụ, Lầu Năm Góc và Cộng đồng Tình báo.

Ông Biden còn thường xuyên được thông báo tóm tắt về các kế hoạch cho chuyến đi. "Ông ấy hài lòng khi biết rủi ro có thể kiểm soát được", ông Sullivan nói.