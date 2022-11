Ông Lê Tùng Vân trực tiếp làm lễ xuất gia cho Diễm My

Chiều 2/11, tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với ông Lê Tùng Vân và 5 người ở “Tịnh thất Bồng Lai”. Do bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt tại phiên tòa nên HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo tại CQĐT.

Theo lời khai của ông Vân, ông là người làm lễ xuất gia cho Vũ Thị Diễm My “Tôi mặc áo vàng, làm lễ xuất gia cho Diễm My, Diễm My quỳ trước bàn thờ rồi thắp hương cho tôi”.

Ông Vân cũng thừa nhận, bản thân là người duyệt nội dung các video mà Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên đăng tải trên các trang mạng xã hội, trong đó có video thông báo khẩn cấp, về những người trong tịnh thất Bông Lai bị xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Video này sau khi được quay, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên đưa cho Lê Tùng Vân duyệt rồi đăng trên kênh YouTube 5 chú tiểu, Thiền am bên bờ vũ trụ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Đình Tuyến

Ông Lê Tùng Vân cũng khai, bị cáo phân công mỗi người một nhiệm vụ, người lo việc quay video, đăng lên kênh YouTube , người lo cơm nước…

Do sức khỏe yếu, bà Cao Thị Cúc được phép vắng mặt tại phiên tòa nên HĐXX cũng công bố lời khai của bà này.

Theo lời khai của bà Cúc, bà đã lập tài khoản để làm ăn và cho các mạnh thường quân chuyển tiền vào ủng hộ.

Cũng theo bà Cúc, tất cả số tiền nhận được của các mạnh thường quân đều được sử dụng để sinh hoạt ăn uống trong Thiền am bên bờ vũ trụ và lo cho các chú tiểu đi học.

Bà Cúc cũng khai nhận, bà và Nhất Nguyên, Hoài Nguyên lo việc quay video và được sự đồng ý của ông Lê Tùng Vân.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Đình Tuyến

Về việc ký kết hợp đồng với Công ty Điền Quân, bà Cúc khai được Công ty Điền Quân chi trả tiền thưởng trong chương trình “Thách thức danh hài” của 5 chú tiểu còn các video đăng tải trên YouTube thì được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

HĐXX cũng công bố lời khai của Lê Thanh Nhất Tuệ (người làm chứng) do ông này có đơn xin vắng mặt. Ông Tuệ cho hay, ông là người sinh sống tại Thiền am bên bờ vũ trụ và trong quá trình sinh sống tại đây, ông Tuệ phụ giúp Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên làm các video để đăng tải trên các kênh 5 chú tiểu, Thiền am bên bờ vũ trụ.

Ông Tuệ khẳng định, tại hộ bà Cao Thị Cúc không phải là trại trẻ mồ côi, những người trong Thiền am không phải là tu hành và không được Giáo hội phật giáo Việt Nam công nhận.

HĐXX cũng công bố lời khai của người làm chứng Lê Thanh Huyền Trân (Á quân giọng hát Việt nhí 2014) do Trân có đơn xin vắng mặt.

Theo lời khai của Trân, công việc chính của Trân trong Thiền am bên bờ vũ trụ là nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa trẻ sinh sống tại đây. Cũng theo Trân, mỗi một bé đều được các cô trong Thiền am nhận làm con nuôi và không biết bé nào là con của cô nào.

“Đây chỉ là cơ sở tu tại gia chứ không phải là chùa được Giáo hội phật giáo Việt Nam công nhận”. Huyền Trân khẳng định.