Ông Tập kêu gọi ' hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia’ Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) đã khai mạc sáng nay (16/10) tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại đại hội, ông Tập đã nêu ra một loạt thành tựu Trung Quốc đạt được trong các vấn đề như công cuộc xóa đói giảm nghèo, khoa học, kinh tế cũng như cân bằng và phát triển về an ninh.

“Phát triển vẫn là ưu tiên hàng đầu trong việc lãnh đạo và chấn hưng đất nước, nhưng chúng ta cần phải cân bằng giữa hai yếu tố phát triển và an ninh. Những khái niệm then chốt như ‘thịnh vượng chung’ và ‘lưu thông kép’ cũng cần được đưa ra để cân bằng vai trò của kinh tế quốc nội và giao thương quốc tế. Trung Quốc phải hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ ổn định xã hội. An ninh quốc gia là nền tảng của chấn hưng quốc gia và ổn định xã hội là điều kiện tiên quyết của sức mạnh quốc gia”, ông Tập phát biểu.

Về vấn đề quốc phòng, ông Tập tuyên bố mục tiêu xây dựng quân đội Trung Quốc “vững mạnh trong thời kỳ mới, với diện mạo và cấu trúc mới”, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hơn nữa cho quân đội về lĩnh vực cải tiến vũ khí, công nghệ và năng lực chiến lược.

Trong vấn đề chống tham nhũng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố nước này “đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng, cũng như thúc đẩy cuộc chiến chống lại nạn đưa và nhận hối lộ”.

Tân Hoa Xã cho biết, ông Tập đã kết thúc bài phát biểu bằng việc kêu gọi đoàn kết để tái thiết quốc gia. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đại lục, được tổ chức 5 năm một lần.

