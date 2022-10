Ông Tất Thành Cang bị đề nghị 8-10 năm tù

Sau 3 ngày xét hỏi, chiều ngày 13/10, phiên xét xử ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM) và các đồng phạm bước vào phần tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm về vụ án. Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” do bị cáo Tất Thành Cang, Trần Công Thiện và các đồng phạm thực hiện, là vụ án vi phạm về quản lý tài sản Nhà nước trong việc chuyển nhượng đất dự án dưới hình thức hợp tác đầu tư của Công ty Tân Thuận, gây thất thoát của nhà nước số tiền đặc biệt lớn là hơn 735 tỷ đồng.

Ông Tất Thành Cang

Trong vụ án này, bị cáo Tất Thành Cang, Phạm Văn Thông và một số bị cáo khác là những người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy TP.HCM, của Công ty Tân Thuận, các bị cáo đều là những người có trình độ chuyên môn, có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công nhiệm vụ, được giao trực tiếp quản lý tài sản nhà nước, thực hiện quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tài sản đối với các dự án KDC Phước Kiển và dự án KDC Ven Sông của Công ty Tân Thuận.

Tuy nhiên, vì những động cơ, mục đích khác nhau, các bị cáo đã thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển và dự án KDC Ven Sông sang Công ty Quốc Cường Gia Lai không thẩm đinh giá và không đưa ra đấu giá, trái quy định của pháp luật. Trong đó, bị cáo Trần Công Thiện có vai trò chủ mưu.

Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu, giảm uy tín của cơ quan nhà nước. Là một trong những nguyên nhân gây mất quyền quản lý nhà nước đối với tài sản công. Do đó cần xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe.

Các bị cáo tại tòa

Trên cơ sở hồ sơ vụ án, phần thẩm vấn công khai tại phiên toà, VKS có đủ căn cứ truy tố các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Từ các lẽ trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang từ 8-10 năm tù; Trần Công Thiện từ 15-17 năm tù; Phạm Văn Thông từ 13-15 năm tù; Các bị cáo còn lại từ 4 đến 13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, theo đại diện VKS, dự án KDC Ven sông đã được Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần diện tích 11.967,4m2 cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá hơn 239 tỷ đồng. Căn cứ kết quả định giá tại thời điểm khởi tố vụ án tháng 12/2019 trị giá khu đất là hơn 522,7 tỷ đồng. Do vậy, số tiền thất thoát thực tế là hơn 283 tỷ đồng, và hiện chưa khắc phục được phần thiệt hại trên.

Do phần diện tích đất này đã được Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng, việc thu hồi dự án sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và làm mất an ninh trật tự khu vực nên VKS đề nghị HĐXX không thu hồi mà buộc các bị cáo Phạm Văn Thông, Phan Thanh Tân, Huỳnh Phước Long, Trần Công Thiện, Nguyễn Văn Minh, Trần Tấn Hải, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Ngọc Bích và Nguyễn Hoàng Việt phải có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền là trên cho nhà nước, tương ứng với trách nhiệm hình sự của mỗi bị can đối với hành vi chuyển nhượng tại dự án này.

Đối với số tiền hơn 16,9 tỷ đồng Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp số tiền tài khoản tạm giữ thuộc Cơ quan An ninh điều tra, VKS đề nghị giao trả cho Công ty Tân Thuận.