Ông Trump kiện chính phủ Mỹ vì vụ FBI đột kích tư dinh

Đơn kiện của ông Trump được gửi đến tòa án liên bang Tây Palm Beach, bang Florida hôm 22/8.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở tư dinh tại Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida. Ảnh: Reuters

Báo Guardian trích dẫn lời Jim Trusty, luật sư trưởng của cựu tổng thống và hai nguồn thạo tin khác tiết lộ, "đơn kiện lập luận rằng tòa án nên bổ nhiệm một quan chức phụ trách đặc biệt, thường là một luật sư hoặc thẩm phán đã nghỉ hưu, vì FBI có khả năng thu giữ các tài liệu đặc quyền trong quá trình khám xét và Bộ Tư pháp không nên tự quyết định những gì họ có thể sử dụng trong cuộc điều tra của mình".

Đơn kiện cũng yêu cầu Chính phủ Mỹ phải cung cấp biên lai chi tiết hơn đối với các tài sản bị FBI thu giữ tại tư dinh của ông Trump hôm 8/8, cũng như trả lại "bất kỳ vật phẩm nào bị thu giữ không nằm trong phạm vi của lệnh khám xét". "Chính trị không thể được phép tác động đến việc quản lý công lý. Hoạt động hành pháp là lá chắn bảo vệ người dân Mỹ. Nó không thể được dùng như vũ khí phục vụ các mục đích chính trị", trích đơn kiện.

Theo Reuters, một quan chức phụ trách đặc biệt đôi khi có thể được bổ nhiệm trong những vụ việc có tính nhạy cảm cao để xem xét các hồ sơ, tài liệu tịch thu và đảm bảo các điều tra viên không đọc những thông tin đặc quyền. Khi FBI khám xét nhà riêng của các cựu các luật sư cho ông Trump là Michael Cohen và Rudy Giuliani, Văn phòng công tố viên Mỹ ở Manhattan đã yêu cầu chỉ định một quan chức phụ trách đặc biệt.

Yêu cầu của cựu tổng thống đã được giao cho Thẩm phán quận Aileen M. Cannon, người từng được ông Trump bổ nhiệm hồi còn đương chức, thụ lý. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, các công tố viên sẽ đệ trình phản hồi của họ lên tòa án.

Bruce Reinhart, thẩm phán của tòa án quận ở Tây Palm Beach và cũng là người phê duyệt lệnh khám xét cho FBI, đang cân nhắc có nên yêu cầu Bộ Tư pháp công bố bản sao biên bản lời khai có tuyên thệ nhằm cung cấp lí do cho phép lục soát tư dinh của ông Trump hay không. Tại một phiên điều trần trước tòa tuần trước, Bộ Tư pháp đã phản đối việc công khai nội dung văn bản này, viện dẫn lí do động thái sẽ hé lộ "lộ trình" điều tra của họ và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sự hợp tác của các nhân chứng.

Trong một sắc lệnh của tòa hôm 22/8, Thẩm phán Reinhart nhất trí rằng đó là những lo ngại chính đáng, nhưng cho hay ông muốn tìm hiểu xem liệu có "giải pháp thay thế ít rắc rối hơn việc niêm phong toàn bộ tài liệu hay không". Bộ Tư pháp hiện có thời gian đến trưa 25/8 để cung cấp cho Thẩm phán Reinhart bản sao tài liệu đã qua biên tập (nhằm tránh để lộ các thông tin nhạy cảm quan trọng), có thể công bố trước công chúng.

Vụ đột kích của FBI ở Mar-a-Lago cách đây 2 tuần đánh dấu bước leo thang đáng kể đối với một trong nhiều cuộc điều tra cấp liên bang và cấp tiểu bang mà ông Trump phải đối mặt từ thời còn nắm quyền lãnh đạo Nhà Trắng và kinh doanh tư nhân.

Sau khi ông Trump và các đồng minh than phiền trên các phương tiện truyền thông rằng vụ khám xét của FBI "có động cơ chính trị", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã yêu cầu tòa án công bố bản sao lệnh khám xét và danh sách các tài sản đã thu giữ trong quá trình này.

Báo New York Times hôm 22/8 trích dẫn nhiều nguồn tin cho hay, Chính phủ Mỹ đã thu hồi hơn 300 tài liệu mật từ Mar-a-Lago, bao gồm các tài liệu của Cục Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan An ninh quốc gia và FBI. Các tài liệu này bao gồm cả những hồ sơ được Cơ quan Lưu trữ quốc gia thu hồi vào tháng 1 và những tài liệu do các trợ lý của ông Trump bàn giao cho Bộ Tư pháp vào tháng 6.

Ông Trump quả quyết tất cả các hồ sơ, tài liệu nói trên "đều đã được giải mật" và được cất giữ ở nơi an toàn. Theo các chuyên gia pháp lý, nếu ông Trump bị phát hiện giữ lại các tài liệu mật sau khi hứa sẽ gửi trả tất cả chúng về Washington, ông có thể bị buộc tội đánh cắp tài sản của chính phủ và khai man.

Tuấn Anh