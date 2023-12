{"article":{"id":"2226810","title":"OpenAI trả tiền cho nhà xuất bản tin tức lớn nhất nước Đức","description":"OpenAI sẽ trả tiền cho 'ông lớn' ngành xuất bản Axel Springer để sử dụng tin tức của hãng trong các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, bao gồm ChatGPT.","contentObject":"<p>Đây là thỏa thuận xuất bản đầu tiên trên toàn cầu giữa một công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với báo chí, giúp OpenAI có thể đào tạo mô hình AI dựa trên tin tức.</p>

<p>Theo thỏa thuận, người dùng ChatGPT sẽ nhận được tóm tắt tin tức từ các tờ báo thuộc Axel Springer, bao gồm <em>Politico, Business Insider, Bild and Welt</em>, cũng như liên kết đến các nguồn tin ban đầu. Nó giúp các mô hình của OpenAI tận dụng lợi thế từ tin tức chất lượng cao và chính xác của nhà xuất bản trong các câu trả lời của chatbot.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/axel-springer-596.jpg?width=768&s=gl4wks2JKWvNF3YZcAwcdg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/axel-springer-596.jpg?width=1024&s=OaobpbQuP4HZlzEXxSYFIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/axel-springer-596.jpg?width=0&s=bu44k9974MzuZ4W6k3FktQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/axel-springer-596.jpg?width=768&s=gl4wks2JKWvNF3YZcAwcdg\" alt=\"axel springer.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/axel-springer-596.jpg?width=260&s=v8EbMV_pXQQY2PQNUkxYeA\"></picture>

<figcaption>Axel Springer là nhà xuất bản tin tức lớn nhất nước Đức. (Ảnh: Yahoo)</figcaption>

</figure>

<p>Trong tuyên bố, CEO Axel Springer Mathias Döpfner bày tỏ mong muốn khám phá các cơ hội của báo chí dựa trên AI để đưa mô hình kinh doanh báo chí chất lượng sang trang mới.</p>

<p>Điều khoản tài chính của thương vụ không được công khai.</p>

<p>Giám đốc điều hành OpenAI Brad Lightcap nói quan hệ với Axel Springer sẽ giúp cung cấp cho mọi người những cách mới để tiếp cận nội dung tin tức chất lượng, thời gian thực thông qua công cụ AI của công ty.</p>

<p>Đồng thời, ông khẳng định OpenAI cam kết sâu sắc trong việc hợp tác với các nhà xuất bản và nhà sáng tạo khắp thế giới, bảo đảm họ nhận được lợi ích từ AI nâng cao và mô hình doanh thu mới.</p>

<p>Từ khi ChatGPT “gây bão” thế giới cuối năm ngoái, trở thành một trong những ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất lịch sử với 100 triệu người dùng hoạt động, chatbot cũng gây lo ngại về việc phát tán thông tin sai sự thật, đôi khi phổ biến thông tin giả mạo, sai lệch trong các câu trả lời của mình.</p>

<p>Một số hãng tin cũng đang cố gắng khai thác công nghệ này trong việc đưa tin, có lúc gây kết quả tai hại, đáng xấu hổ và phải đính chính, xin lỗi. Bất chấp những sai sót ban đầu, AI dường như đã sẵn sàng để khuấy đảo ngành công nghiệp tin tức và xuất bản.</p>

<p>Thỏa thuận giữa nhà phát triển ChatGPT và Axel Springer được công bố chỉ một ngày sau khi tờ <em>The New York Times</em> thông báo bổ sung vị trí lãnh đạo phòng tin tức mới, tập trung vào các sáng kiến AI, báo hiệu vai trò quan trọng của AI trong sản xuất tin tức.</p>

<p>Đầu năm nay, OpenAI cũng đạt thỏa thuận cấp phép với <em>AP </em>để sử dụng kho lưu trữ tin tức của hãng tin.</p>

<p>Các nhà xuất bản khác như News Corp của “ông trùm” Rupert Murdoch – sở hữu Times, Sun và Wall Street Journal – cũng đang đàm phán các thỏa thuận tương tự.</p>

<p>Các hãng tin lo ngại những công ty công nghệ như OpenAI và Google dùng nội dung của mình để đào tạo AI mà không xin phép hay trả tiền.</p>

<p>Daily Mail đang chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý với Google, cáo buộc “ông lớn” này dùng hàng trăm nghìn bản tin của mình để đào tạo chatbot Bard, vi phạm bản quyền.</p>

<p>Tuần này, ByteDance – công ty mẹ TikTok – bị cáo buộc dùng nội dung từ các trang tin của Anh để đào tạo chatbot đối thủ ChatGPT.</p>

<p>Dù vậy, nhiều hãng tin xem thỏa thuận cấp phép là giải pháp bền vững nhất. Owen Meredith, CEO Hiệp hội truyền thông tin tức, nhận xét: <em>“Dù còn rất nhiều việc cần làm để bảo vệ báo chí đáng tin cậy trước tác động nguy hại của công nghệ AI, đây là sự công nhận đáng mừng đối với nguyên tắc quan trọng rằng các chủ sở hữu quyền phải đồng ý cho phép sử dụng nội dung”.</em></p>

<p>Bất kỳ nhà phát triển nào muốn thu thập và sử dụng nội dung phải xin phép nhà xuất bản trước khi làm như vậy, ông nói thêm.</p>

<p><em>(Theo CNN, The Telegraph)</em></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702521341987\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2226602\"><a href=\"/4-yeu-to-tac-dong-lon-den-viec-su-dung-chatgpt-cua-sinh-vien-viet-nam-2226602.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/4-yeu-to-tac-dong-lon-den-viec-su-dung-chatgpt-cua-sinh-vien-viet-nam-1317.jpg?width=0&s=hDO41sS5-GU2IPv_NVuN7w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/4-yeu-to-tac-dong-lon-den-viec-su-dung-chatgpt-cua-sinh-vien-viet-nam-1317.jpg?width=260&s=zCmE2oxkcTF5INd1GvIUpg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/4-yeu-to-tac-dong-lon-den-viec-su-dung-chatgpt-cua-sinh-vien-viet-nam-2226602.html\">4 yếu tố tác động lớn đến việc sử dụng ChatGPT của sinh viên Việt Nam</a><span class=\"summary__content-desc\">Theo nghiên cứu mới của chuyên gia Đại học RMIT, tính dễ sử dụng, hữu ích, cá nhân hóa và tương tác là những yếu tố tác động đáng kể đến ý định sử dụng và cách sử dụng ChatGPT của sinh viên đại học tại Việt Nam.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":524288,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/openai-tra-tien-su-dung-tin-tuc-trong-chatgpt-2226810.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/openai-tra-tien-cho-nha-xuat-ban-tin-tuc-lon-nhat-nuoc-duc-594.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/openai-tra-tien-cho-nha-xuat-ban-tin-tuc-lon-nhat-nuoc-duc-595.jpg","updatedDate":"2023-12-14T09:53:00","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226422","title":"Việt Nam - Trung Quốc hợp tác sâu rộng về thông tin, truyền thông","description":"Đã có 5 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Bộ TT&TT Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan của Trung Quốc về viễn thông, Internet, CNTT, chuyển đổi số, kinh tế số, truyền thông số,…","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-trung-quoc-hop-tac-sau-rong-ve-thong-tin-truyen-thong-2226422.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/viet-nam-trung-quoc-hop-tac-sau-rong-ve-thong-tin-truyen-thong-782.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T12:28:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225374","title":"Báo chí góp phần thay đổi tư duy của người nông dân trong thời kỳ mới","description":"Các tác phẩm đạt giải đã góp phần thay đổi tư duy của người nông dân trong thời kỳ mới, đồng thời vẽ lên một bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-chi-gop-phan-thay-doi-tu-duy-cua-nguoi-nong-dan-trong-thoi-ky-moi-2225374.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bao-chi-gop-phan-thay-doi-tu-duy-cua-nguoi-nong-dan-trong-thoi-ky-moi-970.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:19:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224705","title":"Nghệ An có gần 8.000 trang tin điện tử, fanpage ở các cấp","description":"Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 7.982 trang thông tin điện tử thành phần 3 cấp gồm xã, phương, thị trấn; hệ thống fanpage trên mạng xã hội facebook của sở, ngành, địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-co-gan-8-000-trang-tin-dien-tu-fanpage-o-cac-cap-2224705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-an-co-gan-8000-trang-tin-dien-tu-fanpage-o-cac-cap-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T21:48:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224310","title":"Khát khao thay đổi nông nghiệp, nông dân và nông thôn thời kỳ mới","description":"Không chỉ khơi gợi lên rất nhiều vấn đề của “tam nông”, các tác phẩm dự giải còn thể hiện khát khao thay đổi nông nghiệp, nông dân, nông thôn khi chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị.","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khat-khao-thay-doi-nong-nghiep-nong-dan-va-nong-thon-thoi-ky-moi-2224310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/khat-khao-thay-doi-nong-nghiep-nong-dan-va-nong-thon-thoi-ky-moi-1383.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T21:32:23","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223675","title":"Cơ quan báo chí phải là KOL trên các nền tảng mạng xã hội","description":"Có những lợi thế hơn rất nhiều so với các nhà sáng tạo nội dung, chính vì thế cơ quan báo chí phải là KOL trên các nền tảng mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-quan-bao-chi-phai-la-kol-tren-cac-nen-tang-mang-xa-hoi-2223675.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/co-quan-bao-chi-phai-la-kol-tren-cac-nen-tang-mang-xa-hoi-877.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:55:58","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222768","title":"Xử gọn nạn tin giả, quảng cáo nhà tôi 3 đời chữa bách bệnh","description":"Bằng các chính sách vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo, cơ quan quản lý đã buộc Facebook, YouTube, TikTok phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt trong việc xử lý tin giả, tin xấu độc.","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-gon-nan-tin-gia-quang-cao-nha-toi-3-doi-chua-bach-benh-2222768.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/xu-gon-nan-tin-gia-quang-cao-nha-toi-3-doi-chua-bach-benh-1300.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:36:07","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222482","title":"Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến trở lại, đổi từ Zing News thành Znews","description":"Không chỉ đổi bộ nhận diện thương hiệu từ Zing News sang Znews, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến sẽ đổi tên thành Tạp chí điện tử Tri thức.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tap-chi-dien-tu-tri-thuc-truc-tuyen-tro-lai-doi-tu-zing-news-thanh-znews-2222482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tap-chi-dien-tu-tri-thuc-truc-tuyen-tro-lai-doi-tu-zing-news-thanh-znews-112.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:35:50","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221687","title":"Hà Nội rà soát, phối hợp xử lý nhiều thông tin xấu độc trên mạng xã hội","description":"Trong các tháng đầu năm nay, Sở TT&TT Hà Nội đã rà soát, thẩm định 234 video clip trên YouTube và TikTok cùng 1 bài viết trên Facebook có nội dung xấu độc và gửi Bộ TT&TT để yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-ra-soat-phoi-hop-xu-ly-nhieu-thong-tin-xau-doc-tren-mang-xa-hoi-2221687.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ha-noi-ra-soat-phoi-hop-xu-ly-nhieu-thong-tin-xau-doc-tren-mang-xa-hoi-1285.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:10:16","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221515","title":"Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất tin bài báo chí","description":"Cơ quan báo chí cần áp dụng nền tảng số, sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất tin bài.","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-ai-vao-san-xuat-tin-bai-bao-chi-2221515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-vao-san-xuat-tin-bai-bao-chi-808.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:29:13","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221568","title":"Google đồng ý trả 73 triệu USD cho báo chí Canada","description":"Google và các nhà xuất bản tin tức đã đạt thỏa thuận mới, giải quyết lo ngại xoay quanh Đạo luật tin tức trực tuyến của Canada.","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/google-dong-y-tra-73-trieu-usd-cho-bao-chi-canada-2221568.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/google-dong-y-tra-73-trieu-usd-cho-bao-chi-canada-572.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221283","title":"Chuyển đổi số báo chí, xuất bản là nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ độc giả","description":"Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, việc chuyển đổi số báo chí, xuất bản là một nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-bao-chi-xuat-ban-la-nhiem-vu-cap-thiet-de-phuc-vu-doc-gia-2221283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chuyen-doi-so-bao-chi-xuat-ban-la-nhiem-vu-cap-thiet-de-phuc-vu-doc-gia-1530.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:13:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220818","title":"Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hoạt động ngành Tư pháp","description":"Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) cho hay, chuyển đổi số báo chí, nắn dòng tri thức, quảng cáo chuyển hướng sang các nền tảng trong nước để thông tin, tri thức từ dữ liệu có thể được kiểm soát và sử dụng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-bao-chi-gop-phan-phuc-vu-hoat-dong-nganh-tu-phap-2220818.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thuc-day-chuyen-doi-so-bao-chi-gop-phan-phuc-vu-hoat-dong-nganh-tu-phap-1298.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220827","title":"Quảng cáo trên kênh YouTube phạm luật, 'ông trùm' WPP bị Bộ TT&TT xử phạt","description":"Đây là lần thứ 3 trong năm nay 'ông trùm' ngành quảng cáo WPP bị Bộ TT&TT xử phạt.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-cao-tren-kenh-youtube-pham-luat-ong-trum-wpp-bi-bo-tt-tt-xu-phat-2220827.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/quang-cao-tren-kenh-youtube-pham-luat-ong-trum-wpp-bi-bo-tttt-xu-phat-1224.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:37:35","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219611","title":"Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành TT&TT","description":"Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành TT&TT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-tt-tt-2219611.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-tttt-441.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T09:54:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219276","title":"Nhận thức mới về cách làm truyền thông chính sách","description":"Truyền thông chính sách không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan báo chí. Đây là việc phải làm của chính các cơ quan nhà nước, nhằm thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-thuc-moi-ve-cach-lam-truyen-thong-chinh-sach-2219276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/nhan-thuc-moi-ve-cach-lam-truyen-thong-chinh-sach-261.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T08:09:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219507","title":"Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhận giải kênh tin tức của năm","description":"Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhận giải Kênh tin tức của năm ở hạng mục Đối tác báo chí TikTok Awards Việt Nam 2023,","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kenh-truyen-hinh-quoc-hoi-thang-giai-tai-tiktok-arwards-2219507.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/kenh-truyen-hinh-quoc-hoi-thang-giai-tai-tiktok-arwards-1051.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T21:42:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218786","title":"Hình thành mạng lưới truyền thông chính sách ngành TT&TT","description":"Đây là mạng lưới truyền thông thống nhất, giúp kết nối các cơ quan, đơn vị của Bộ TT&TT, của ngành TT&TT với các cơ quan báo chí.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-thanh-mang-luoi-truyen-thong-chinh-sach-nganh-tt-tt-2218786.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/hinh-thanh-mang-luoi-truyen-thong-chinh-sach-nganh-tttt-1147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T17:46:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216633","title":"Trung Quốc xóa hơn 25.000 web drama chỉ trong vài tháng","description":"Cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc (NRTA) đề xuất một loạt các biện pháp để 'tăng cường và tinh chỉnh quản lý' các phim ngắn tập chiếu trên web (web drama).","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-25-000-web-drama-bi-trung-quoc-xoa-chi-trong-vai-thang-2216633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/trung-quoc-xoa-hon-25000-web-drama-chi-trong-vai-thang-1193.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T17:10:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215246","title":"Báo Điện tử VietnamPlus kỷ niệm 15 năm thành lập","description":"Báo Điện tử VietnamPlus kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-dien-tu-vietnamplus-ky-niem-15-nam-thanh-lap-2215246.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/bao-dien-tu-vietnamplus-ky-niem-15-nam-thanh-lap-1064.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T18:36:04","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209821","title":"Công an Tiền Giang cảnh báo tình trạng ‘cộng tác viên’ ảo tưởng quyền lực","description":"Công an tỉnh Tiền Giang phát đi thông báo cảnh báo tình trạng một vài cá nhân tự xưng là cộng tác viên của các cơ quan báo chí ảo tưởng quyền lực.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-tien-giang-canh-bao-tinh-trang-cong-tac-vien-ao-tuong-quyen-luc-2209821.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/cong-an-tien-giang-canh-bao-tinh-trang-cong-tac-vien-ao-tuong-quyen-luc-1371.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T19:29:35","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207673","title":"VTV Cần Thơ tập trung phát triển mạnh nội dung số, hạ tầng số","description":"Từ năm 2024, Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam bộ (VTV Cần Thơ) sẽ tập trung phát triển mạnh mẽ nội dung số, hạ tầng số; tiếp thu những sáng tạo nhằm đáp ứng nhiều đối tượng khán giả khác nhau.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vtv-can-tho-tap-trung-phat-trien-manh-noi-dung-so-ha-tang-so-2207673.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/27/vtv-can-tho-tap-trung-phat-trien-manh-noi-dung-so-ha-tang-so-1752.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-27T22:20:03","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207530","title":"Báo chí Việt Nam chuyển đổi số khác hẳn nước ngoài","description":"Theo Phó Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, có sự khác biệt lớn giữa tư duy chuyển đổi số báo chí tại Việt Nam so với các nước khác trên thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-chi-viet-nam-chuyen-doi-so-khac-han-nuoc-ngoai-2207530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/27/bao-chi-viet-nam-chuyen-doi-so-khac-han-nuoc-ngoai-930.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-27T15:02:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206419","title":"Cần nền tảng kỹ thuật vững chắc để báo chí chuyển đổi mô hình hiệu quả","description":"Nền tảng kỹ thuật vững chắc là điều cần thiết để các tổ chức tin tức chuyển đổi mô hình kinh doanh của mình và tạo ra nguồn thu hiệu quả, bền vững trong dài hạn.","displayType":1,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-nen-tang-ky-thuat-vung-chac-de-bao-chi-chuyen-doi-mo-hinh-hieu-qua-2206419.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/25/can-nen-tang-ky-thuat-vung-chac-de-bao-chi-chuyen-doi-mo-hinh-hieu-qua-827.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-25T14:23:55","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203096","title":"Lần đầu tiên, ngành Xuất bản cán mốc 6 bản/người/năm","description":"Lần đầu tiên, ngành Xuất bản cán mốc 6 bản/người/năm. Đây là mục tiêu mà Ban Bí thư đặt ra cho ngành Xuất bản từ 2010 nhưng không thể thực hiện được trong nhiều năm qua.","displayType":19,"category":{"name":"Báo chí - Xuất bản","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/bao-chi-xuat-ban","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lan-dau-tien-nganh-xuat-ban-can-moc-6-ban-nguoi-nam-2203096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/lan-dau-tien-nganh-xuat-ban-can-moc-6-bannguoinam-992.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-17T14:50:04","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202357","title":"Vẫn còn tồn tại phim có nội dung vi phạm chủ quyền biển đảo","description":"Mặc dù đã biên tập, làm mờ, cắt... nhưng các doanh nghiệp cung cấp truyền hình trả tiền vẫn còn tồn tại phim có nội dung vi phạm chủ quyền biển đảo.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-con-ton-tai-phim-co-noi-dung-vi-pham-chu-quyen-bien-dao-2202357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/16/ttt-6057-132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-16T07:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa