14/05/2019

- Đám cháy xuất phát từ căn hộ tầng 17 chung cư An Bình City (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nguyên nhân do chủ căn hộ dùng bếp than tổ ong đun nấu bên ngoài logia rồi đóng cửa đi ra ngoài.