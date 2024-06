Ngày 15/4, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban CEO thường kỳ tháng 4 với lãnh đạo các đơn vị thành viên tập đoàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tháng 3, quý I và triển khai kế hoạch tháng 4 và quý II/2024.

Toàn cảnh cuộc họp. Nguồn: Petrovietnam

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng

Tháng 3 và quý I/2024, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen đến từ tình hình vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước, nhờ phát huy hiệu quả các giải pháp quản trị, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Petrovietnam được duy trì an toàn, ổn định.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn điều hành giao ban. Nguồn: Petrovietnam

Trong tháng 3, tất cả các chỉ tiêu sản xuất cơ bản của tập đoàn đều tăng mạnh so với tháng 2, đặc biệt khai thác dầu trung bình ngày trong tháng 3 đạt cao nhất từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, trong tháng 3, khai thác dầu thô đạt 0,87 triệu tấn, vượt 20,1% so kế hoạch (KH) tháng, tăng 9,3%; khai thác khí đạt 618 triệu mét khối, vượt 35,7% KH tháng, tăng 20%; sản xuất đạm đạt 160,7 nghìn tấn, vượt 7% KH tháng, tăng 4,7%; sản xuất NPK đạt 34,4 nghìn tấn, tăng 74,3%; sản xuất điện đạt 2,61 tỷ kWh, tăng 74,3%.

Tính chung quý I/2024 hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức KH: Khai thác dầu thô đạt 2,54 triệu tấn, vượt 19,4% (dầu thô trong nước đạt 2,09 triệu tấn, vượt 20% KH; khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 0,45 triệu tấn, vượt 16,7% KH).

Khai thác khác khí đạt 1,69 tỷ mét khối, vượt 32% KH; sản xuất đạm đạt 475,8 nghìn tấn, vượt 7% KH; sản xuất NPK đạt 77,3 nghìn tấn, vượt 59% KH; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 1,61 triệu tấn, vượt 22,5% KH (nếu tính gồm sản lượng từ NSRP đạt 3,61 triệu tấn, vượt 18,7% KH); sản xuất Polypropylen đạt 36,5 nghìn tấn, vượt 20,7% KH.

So với cùng kỳ, một số chỉ tiêu sản xuất thiết yếu của Petrovietnam quý I/2024 đạt tăng trưởng như: Sản xuất xăng dầu (gồm cả NSRP) tăng 9,8%; sản xuất điện tăng 17,5%; sản xuất đạm tăng 3,2%; sản xuất NPK tăng 41%.

Các điểm cầu trực tuyến. Nguồn: Petrovietnam

Nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động nên mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam quý I/2024 giảm 2-16% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều hoàn thành vượt mức từ 33% đến 56% KH quý và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn quý I/2024 ước đạt 231 nghìn tỷ đồng, vượt 33% KH quý, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 31,3 nghìn tỷ đồng, vượt 40% KH quý, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị thực hiện đầu tư toàn tập đoàn đạt 4,93 nghìn tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Xử lý các khó khăn, thúc đẩy đầu tư phát triển

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lãnh đạo Petrovietnam yêu cầu các đơn vị trong tập đoàn tập trung quản trị đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn như Lô B, nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, đầu tư ở các khu vực dự kiến hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng như Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Phòng; giải quyết tồn tại ở các dự án khó khăn, yếu kém.

Chuyến tàu LNG nhập khẩu thứ 2 về Việt Nam chuẩn bị cung cấp cho phát điện. Nguồn: Petrovietnam

Đối với lĩnh vực lọc hóa dầu và phân phối các sản phẩm xăng dầu, bám sát diễn biến thị trường, kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt, đánh giá tác động tình hình căng thẳng địa chính trị có nguy cơ ảnh hưởng đến cung ứng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu thời gian tới, có biện pháp đảm bảo an ninh cung ứng dầu thô cho các đơn vị trong tập đoàn.

Các nhà máy điện của tập đoàn luôn đảm bảo độ khả dụng cao. Nguồn: Petrovietnam

Khối khí, điện, đạm: Tối đa sản lượng khai thác, tiêu thụ khí để tăng doanh thu, nghiên cứu để vừa tăng sản lượng khai thác khí trong nước, vừa có phương án tăng lượng cung cấp LNG nhập khẩu, thúc đẩy hình thành các cơ chế, chính sách liên quan; dự báo và xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng điện kịp thời, tối ưu độ khả dụng các nhà máy điện, đảm bảo hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong cao điểm tháng 4 tháng 5 tới.

Ngọc Minh