Phá dỡ nhà ở Hà Nội, công nhân bị tường đổ trúng người

Chiều 11/10, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc công an quận kịp thời sơ cứu và đưa người bị tưởng đổ vào đi cấp cứu.

Cụ thể, hồi 9h50, Công an quận nhận được tin báo có vụ sập, đổ tường trong quá trình thi công phá dỡ công trình tại số nhà 14 ngõ 91 phố Hồng Hà (phường Phúc Xá).

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt kịp thời sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là ông D.V.Đ (SN 1971, trú tại Hàm Yên, Tuyên Quang). Ông D.V.Đ là công nhân, người trực tiếp phá dỡ tường nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an quận được cử đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu nạn nhân.

Để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, Công an quận khuyến cáo các biện pháp an toàn khi phá dỡ công trình. Cụ thể, trước khi tháo dỡ phải tiến hành khảo sát đánh giá đúng tình trạng của nền móng, tường cột, dầm, sàn trần và các kết cấu khác của công trình. Kết quả khảo sát phải lập thành văn bản để làm căn cứ thiết kế thi công.

Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện nếu đảm bảo an toàn mới sử dụng. Trong trường hợp không xử lý được phải cắt bỏ hệ thống cũ thay bằng đường dây điện mới để phục vụ thi công.

Có biện pháp chống đỡ các kết cấu có khả năng sụp đổ bất ngờ khi tháo dỡ công trình hoặc tháo dỡ các bộ phận có liên quan đến kết cấu đó.

Khu vực tháo dỡ phải có rào ngăn và biểm cấm người và xe cộ qua lại, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. Khi cần thiết phải có người cảnh giới giám sát an toàn công việc phá dỡ.