Hôm nay (19/12), Công an TPHCM thông tin về kết quả bước đầu triệt phá một số đường dây tội phạm ma túy khi vừa triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn.

Theo đó, mới đây, lực lượng tuần tra kiểm soát Công an phường 17, quận Gò Vấp mời về làm việc và test nhanh đối tượng nghi nghiện ngập Nguyễn Sơn Hải (19 tuổi, ngụ ở địa phường). Xác định Hải dương tính với ma túy, lực lượng công an truy xét nguồn bán ma túy cho đối tượng này.

Tang vật ma túy mà Công an quận Gò Vấp thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an bắt giữ các đầu mối trên gồm: Nguyễn Phương Trường (24 tuổi) và Trần Trọng Phát (21 tuổi, cùng ngụ ở địa phương), là những đối tượng cầm đầu 2 đường dây ma túy lớn, chuyên phân phối hàng cho các đại lý cấp dưới tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Trong đó, Hải cũng là một đầu mối tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ lượng tang vật hơn 9,6kg ma túy các loại gồm: 13.040 viên thuốc lắc, 4 bánh heroin, 1.237,88 gram ketamine, 494,16 gram methamphetamin và 14 gói ma túy nước vui.

Tại quận Phú Nhuận, lực lượng 363 và công an các phường cũng phát huy hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát đường phố. Từ những đối tượng nghiện, tàng trữ ma túy mà công an địa phương tạm giữ, bàn giao, Công an quận Phú Nhuận truy xét ra các ổ nhóm, đường dây ma túy quy mô.

Các đối tượng liên quan ma túy bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vài ngày gần đây, 6 tổ công tác phối hợp của Công an quận Phú Nhuận truy xét, bắt giữ 53 đối tượng tại 6 tỉnh, thành phố; thu giữ hơn 3kg ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng và 5 viên đạn quân dụng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 40 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, công an phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác lập hồ sơ quản lý, đưa đi cai nghiện 13 đối tượng nghiện ma túy.

Tang vật súng đạn. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trong giai đoạn gần đây, lực lượng Công an TPHCM triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh, thành. Công an bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hơn 80,89kg ma túy gồm: 46 bánh heroin, 23.000 viên thuốc lắc và 58,22kg ma túy đá, ketamine.

Điển hình, lực lượng Công an TPHCM phục kích bắt Nguyễn Thị Thu Trang (38 tuổi, quê Thái Bình) chở 2kg ma túy giấu trong thùng xốp, cặp học sinh đi giao hàng. Từ lời khai của Trang, công an truy xét bắt giữ Võ Thu Hiền (23 tuổi, ngụ quận 6 - là người chuyển hàng cho Trang) và Trần Đức Sinh (27 tuổi, quê Bình Định, là người nhận hàng từ Trang để tiêu thụ tại Bình Định). Tổng cộng công an thu giữ hơn 42kg ma túy.

Các đối tượng khai báo, đối tượng biệt danh “Bào Bê” quốc tịch Trung Quốc, hiện ở Campuchia thông qua mạng xã hội, chỉ đạo các đối tượng trong nước nhận, cất giấu và chia nhỏ ma túy để chuyển tiêu thụ cho các đại lý cấp dưới tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Với những thành tích trên, ngày 19/12 Ban giám đốc Công an TPHCM, Thành uỷ TPHCM đã kịp thời khen, thưởng 11 tập thể và 6 cá nhân thuộc các đơn vụ như: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Gò Vấp và Công an quận Phú Nhuận.