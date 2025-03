Chiều 21/3, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi tọa đàm về vai trò của các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên trong việc vận hành, phát huy hiệu quả tổ chức bộ máy mới khi không còn công an cấp huyện.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh đây là đợt kiện toàn quy mô lớn, tác động đến cả ba cấp thuộc Công an TP Hà Nội, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến 30 đơn vị công an cấp huyện. Ban Giám đốc Công an TP ghi nhận sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ trong các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn các đơn vị công an quận, huyện, thị xã.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và tư duy sáng tạo, các tổ chức đoàn thể đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời chăm lo đời sống tinh thần, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tổ chức, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nhiệt huyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tổ chức đoàn thể cần tập trung định hướng tư tưởng, giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên thích nghi với mô hình mới, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh công tác dân vận, ứng dụng chuyển đổi số và đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là rất quan trọng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng nhấn mạnh việc đổi mới phương thức tổ chức hoạt động đoàn thể, tránh hình thức, sáo rỗng, tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên, hội viên rèn luyện, cống hiến.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục cần tiếp tục được đẩy mạnh, giúp đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành.

“Là lực lượng nòng cốt của Công an TP Hà Nội, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên cần luôn ghi nhớ chân lý: ‘Còn Đảng thì còn mình’, ‘Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất’. Phải tuyệt đối trung thành với Đảng, sự nghiệp cách mạng, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu nghề, tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.