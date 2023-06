Sáng 15/6, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 đã diễn ra tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cùng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng Công an một số đơn vị thuộc Bộ...

Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất đánh giá, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, gây khó khăn cho công tác dự báo, hoạch định chính sách.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động, trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, giữ thế chủ động và cân bằng chiến lược; triển khai đồng bộ, kịp thời các mặt công tác công an, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, theo đúng lộ trình, toàn diện trên các mặt công tác… Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng; quá trình triển khai thực hiện quyết liệt, sâu sát, có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện rõ sự gương mẫu, đi đầu theo đúng mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Ba nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa “đột phá” đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã được Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết liệt triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, đều là những “điểm sáng”...

Hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những kết quả, thành tích, tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; dự báo tình hình, xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò, vị trí của mình; kết quả công tác công an đã phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường hòa bình ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị. Một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an và một số nhiệm vụ khác giao cho lực lượng Công an chủ trì được thể hiện với tầm cỡ, mức độ chính trị cao hơn, vai trò, mức độ tác động, ảnh hưởng lớn hơn, vượt ngoài phạm vi thông thường của công tác công an so với những năm trước đây.

Tổng Bí thư đặc biệt biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong hệ thống chính trị khi đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; là bộ, ngành tiên phong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; là bộ, ngành gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, quản trị xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo bước “đột phá” chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Lần đầu tiên đã cử các sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cử Đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19; trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết, kiên trì điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế theo quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thực sự lan tỏa theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, xử lý một người để cứu muôn người,” đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng là một trong các bộ, ngành tích cực vận động, huy động cộng đồng trách nhiệm chăm lo, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, an ninh con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy đưa Nghị quyết số 12 và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng kinh tế trên cả nước thật sự đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-K1/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong cả nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong nửa cuối nhiệm kỳ, trước mắt là hoàn thành 8 nhiệm vụ cần làm ngay trong năm 2023, tạo động lực và khí thế mới để hoàn thành toàn bộ chương trình công tác năm 2023; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, với tinh thần "Chỉ biết còn Đảng là còn mình" "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"...

