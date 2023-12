{"article":{"id":"2226963","title":"Phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên mấu chốt trong kỷ nguyên AI","description":"Lãnh đạo của công ty dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu thế giới Accenture coi vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) là vấn đề mang tính mấu chốt.","contentObject":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/tri-tue-nhan-tao-tag14002175762625478204.html\"><strong>Trí tuệ nhân tạo</strong></a> (AI) đang dần chiếm vị trí trung tâm trong bối cảnh kinh doanh phát triển nhanh chóng ngày nay, khiến các nhà lãnh đạo ngành phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình.</p>

<p>Đi đầu trong sự thay đổi này là Giám đốc Công nghệ và Đổi mới Paul Daugherty của Accenture – công ty công nghệ hàng đầu thế giới đang phục vụ gần 100 công ty nằm trong danh sách Fortune Global 100.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/53393911364-a54c26ca59-o-e170241-1130.jpg?width=768&s=l-gZOLe62VzajrQPgT3YEQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/53393911364-a54c26ca59-o-e170241-1130.jpg?width=1024&s=AtImN15PRIbz3HIXSkxc_A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/53393911364-a54c26ca59-o-e170241-1130.jpg?width=0&s=WkzBmbgfQaluV-ZoVb7mbg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/53393911364-a54c26ca59-o-e170241-1130.jpg?width=768&s=l-gZOLe62VzajrQPgT3YEQ\" alt=\"53393911364 a54c26ca59 o e170241.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/53393911364-a54c26ca59-o-e170241-1130.jpg?width=260&s=cZAQLh7z7spS8uh5Lz6DUQ\"></picture>

<figcaption>Paul Daugherty - Giám đốc Công nghệ và Đổi mới của Accenture.</figcaption>

</figure>

<p>Ngày 12/12/2023, phát biểu tại hội nghị Brainstorm AI do Tạp chí Fortune tổ chức ở San Francisco (Mỹ), Paul Daugherty khẳng định mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo ngành hiện nay là đảm bảo AI được quản lý một cách khôn ngoan, còn các tổ chức phải tập trung đào tạo và chuẩn bị lực lượng lao động của mình để thích ứng với cả cơ hội và thách thức do AI đặt ra.</p>

<p>Trong đó, tầm quan trọng của việc đầu tư vào <a href=\"https://vietnamnet.vn/nguon-nhan-luc-tag11064158989603193951.html\"><strong>nguồn nhân lực</strong></a> được đánh giá cao hơn hẳn đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). </p>

<p>Khi các doanh nghiệp tích hợp công nghệ AI vào hoạt động của mình, giá trị thực sự nằm ở việc phát triển các kỹ năng của lực lượng lao động để làm việc cùng với AI. Điều này bao gồm các tiêu chí như chất lượng giáo dục, đào tạo, trí thông minh, kỹ năng, sức khỏe, lòng trung thành… mà các nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao. </p>

<p>Đặc biệt, vấn đề nâng cao các kỹ năng đặc thù như tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề phức tạp - những phẩm chất mà AI không thể thay thế, là trung tâm của quá trình đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện mới.</p>

<p>Điều đó không chỉ đảm bảo rằng các ứng dụng AI sẽ được quản lý một cách khôn ngoan, mà còn bảo vệ vai trò chuyên môn không thể thay thế của con người trong thời đại tự động hóa.</p>

<p>Paul Daugherty thừa nhận những triển vọng về hiệu quả mà AI mang lại sẽ khiến một số công việc có thể trở nên dư thừa do năng suất lao động được cải thiện.</p>

<p>Tuy nhiên, những quan ngại về AI sẽ nằm ở việc tạo kế sinh nhai cho những người sẽ không trực tiếp sử dụng các hệ thống AI, chứ không phải là vấn đề việc làm của lực lượng lao động trực tiếp vận hành chúng.</p>

<p>Tất nhiên, hiện nay trên thế giới hầu như chưa có đội ngũ lao động thành thạo về AI sẵn sàng làm việc. Vì vậy, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức sẽ phải đồng hành cùng các nhân viên của mình, tăng cường đầu tư, định hướng để thúc đẩy người lao động trau dồi những năng lực cần thiết để từng bước tích hợp công nghệ AI vào quá trình lao động, sản xuất.</p>

<p><em>(theo Fortune)</em></p>

Quảng Châu cũng không ngoại lệ.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-vong-tham-thanh-pho-thong-minh-quang-chau-2225953.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mot-vong-tham-thanh-pho-thong-minh-quang-chau-250.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:50:14","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225445","title":"Công nghiệp thép Trung Quốc trên 'con đường màu xanh'","description":"Quá trình chuyển đổi số ở Trung Quốc dưới thời kỳ Chủ tịch Tập Cận Bình đang chuyển hướng, tập trung nhiều hơn vào bảo vệ môi trường với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính một cách nghiêm ngặt.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-nghiep-thep-trung-quoc-so-hoa-theo-huong-xanh-va-thong-minh-ben-vung-2225445.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cong-nghiep-thep-trung-quoc-tren-con-duong-mau-xanh-1164.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:33:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225726","title":"CMC Cloud nhận giải Bạc sản phẩm Make in Viet Nam xuất sắc 2023 cho kinh tế số","description":"Tại lễ trao giải “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2023” do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức, nền tảng CMC Cloud của CMC Telecom đã nhận giải Bạc tại hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc nhất cho Kinh tế số.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cmc-cloud-nhan-giai-bac-san-pham-make-in-viet-nam-xuat-sac-2023-cho-kinh-te-so-2225726.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cmc-cloud-nhan-giai-bac-san-pham-make-in-viet-nam-xuat-sac-2023-cho-kinh-te-so-1144.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225708","title":"Hiện đại hoá ứng dụng học trực tuyến Moodle LMS với công nghệ của AWS","description":"CMC Telecom đánh giá Serverless Container của AWS giúp doanh nghiệp vận hành hệ thống quản lý học tập Moodle LMS tối ưu chi phí và giảm thiểu gánh nặng vận hành.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-dai-hoa-ung-dung-hoc-truc-tuyen-moodle-lms-voi-cong-nghe-cua-aws-2225708.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hien-dai-hoa-ung-dung-hoc-truc-tuyen-moodle-lms-voi-cong-nghe-cua-aws-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:15:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224514","title":"Trung Quốc đặt mục tiêu thương mại hóa 6G vào năm 2030","description":"Theo trưởng nhóm thúc đẩy 6G Trung Quốc, nước này dự kiến thiết lập tiêu chuẩn cho công nghệ 5G vào năm 2025 và cố gắng thương mại hóa 6G vào năm 2030.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-dat-muc-tieu-thuong-mai-hoa-6g-vao-nam-2030-2224514.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trung-quoc-dat-muc-tieu-thuong-mai-hoa-6g-vao-nam-2030-1275.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224294","title":"Yêu cầu nhà mạng khóa 2 chiều, thu hồi SIM kích hoạt sẵn tồn kênh","description":"Việc yêu cầu các nhà mạng khóa 2 chiều và thu hồi SIM kích hoạt sẵn đang tồn kênh là một trong những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt của Bộ TT&TT nhằm xử lý nạn SIM rác.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/yeu-cau-nha-mang-khoa-2-chieu-thu-hoi-sim-kich-hoat-san-ton-kenh-2224294.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/yeu-cau-nha-mang-khoa-2-chieu-thu-hoi-sim-kich-hoat-san-ton-kenh-1309.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:06:03","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223966","title":"Sẽ có 5,3 tỷ thuê bao 5G vào cuối năm 2029","description":"Theo ước tính mới nhất của Ericsson, thuê bao 5G toàn cầu sẽ tăng hơn 330%, từ 1,6 tỷ năm 2023 lên 5,3 tỷ năm 2029.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uoc-tinh-se-co-5-3-ty-thue-bao-5g-vao-cuoi-nam-2029-2223966.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/se-co-53-ty-thue-bao-5g-vao-cuoi-nam-2029-439.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:18:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223322","title":"Mạng 2G sẽ được duy trì thêm 2 năm trước khi tắt sóng","description":"Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT) đã lý giải về việc tại sao đến năm 2026 Việt Nam mới tắt sóng 2G, trong khi tháng 9/2024 đã không còn thuê bao 2G trên mạng lưới.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mang-2g-se-duoc-duy-tri-them-2-nam-truoc-khi-tat-song-2223322.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/mang-2g-se-duoc-duy-tri-them-2-nam-truoc-khi-tat-song-861.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:54:37","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223692","title":"Kết nối 16.242 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8","description":"Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được kết nối tới 16.242 điểm cầu với hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-noi-16-242-diem-cau-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-8-2223692.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ket-noi-16242-diem-cau-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-8-1102.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223290","title":"Tắt sóng 2G: 400.000 người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ điện thoại","description":"Quỹ Viễn thông công ích sẽ dành 400.000 máy điện thoại để hỗ trợ người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn khi Việt Nam tắt sóng 2G.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tat-song-2g-400-000-nguoi-dan-kho-khan-se-duoc-ho-tro-dien-thoai-2223290.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tat-song-2g-400000-nguoi-dan-kho-khan-se-duoc-ho-tro-dien-thoai-217.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T08:35:14","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223252","title":"Nhà mạng sẽ chặn điện thoại 'cục gạch' 2G mới nhập mạng","description":"Việc chặn thuê bao 2G mới hòa mạng sẽ được thực hiện nhằm chuẩn bị cho tắt sóng 2G tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tat-song-2g-se-chan-khong-cho-thue-bao-2g-moi-nhap-mang-2223252.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nha-mang-se-chan-khong-cho-dien-thoai-cuc-gach-2g-moi-nhap-mang-1191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:15:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223312","title":"Việt Nam nên tắt 2G càng sớm càng tốt, dành băng tần vàng cho công nghệ mới","description":"Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc TrueIDC Vietnam cho rằng, Chính phủ nên quyết liệt tắt sóng 2G càng sớm càng tốt để dành băng tần quý giá này cho các công nghệ mới.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tat-song-2g-de-som-dua-nguoi-dan-xa-hoi-len-moi-truong-so-2223312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/viet-nam-nen-tat-2g-cang-som-cang-tot-danh-bang-tan-vang-cho-cong-nghe-moi-1470.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:38:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223262","title":"Tắt sóng 2G, nhà mạng chuẩn bị điện thoại ‘cục gạch’ 4G giá rẻ cho khách hàng","description":"Để chuẩn bị cho lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam, các nhà mạng đều đã có phương án để hỗ trợ người dân chuyển dịch lên 4G, 5G mà không tốn quá nhiều chi phí. Một trong số đó phải kể đến điện thoại ‘cục gạch’ 4G.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-mang-chuan-bi-dien-thoai-cuc-gach-4g-cho-khach-hang-co-nhu-cau-co-ban-2223262.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tat-song-2g-nha-mang-chuan-bi-dien-thoai-cuc-gach-4g-gia-re-cho-khach-hang-1115.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:29:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223225","title":"Tắt sóng 2G từ tháng 9/2024, điện thoại \"cục gạch\" sắp thành dĩ vãng","description":"Theo kế hoạch tắt sóng 2G của Bộ TT&TT, thuê bao 2G Only sẽ không còn trên mạng từ tháng 9/2024. Tuy nhiên, 2G vẫn sẽ được duy trì đến tháng 9/2026 để cung cấp thoại cho các thuê bao 3G, 4G không tích hợp tính năng VoLTE.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tat-song-2g-tu-thang-92024-dien-thoai-cuc-gach-sap-thanh-di-vang-2223225.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tu-thang-92026-viet-nam-se-tat-song-2g-802.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:55:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223226","title":"Nhà mạng đã chuẩn bị xong phương án tắt sóng 2G","description":"Các nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone đang chuyển đổi dần thuê bao 2G lên 4G, nhằm chuẩn bị tốt cho việc tắt sóng 2G.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-2223226.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-809.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:39:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222937","title":"5 tuyến cáp biển kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế đang hoạt động bình thường","description":"Các sự cố trên 2 tuyến cáp quang biển AAG và AAE-1 đều đã được khắc phục xong trong tháng 11/2023. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam đi quốc tế đã cải thiện.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-tuyen-cap-bien-ket-noi-internet-viet-nam-di-quoc-te-dang-hoat-dong-binh-thuong-2222937.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/5-tuyen-cap-bien-ket-noi-internet-viet-nam-di-quoc-te-dang-hoat-dong-binh-thuong-1715.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221678","title":"Thành phố thông minh phải làm cho người dân hạnh phúc hơn","description":"Người dân phải là trung tâm khi xây dựng thành phố thông minh. Các giải pháp trong hệ sinh thái thành phố thông minh cũng cần được phát triển nhằm phục vụ người dân.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-pho-thong-minh-phai-lam-cho-nguoi-dan-hanh-phuc-hon-2221678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thanh-pho-thong-minh-phai-lam-cho-nguoi-dan-hanh-phuc-hon-204.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:08:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221549","title":"15% doanh thu quý của Nvidia đến từ một quốc gia Đông Nam Á","description":"Giới phân tích chỉ ra một phần không nhỏ doanh thu quý III/2023 của gã khổng lồ chip Mỹ Nvidia đến từ Singapore, quốc đảo nhỏ ở khu vực Đông Nam Á.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/15-doanh-thu-cua-nvidia-den-tu-mot-quoc-gia-dong-nam-a-2221549.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/15-doanh-thu-cua-nvidia-den-tu-mot-quoc-gia-dong-nam-a-604.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221272","title":"Chuẩn hóa dữ liệu - việc quan trọng khi xây dựng đô thị thông minh","description":"Tại Vietnam - Asia Smart City Summit 2023, đại diện Tập đoàn VNPT nhấn mạnh: “Trong quá trình xây dựng một đô thị thông mình, dữ liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng”.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuan-hoa-du-lieu-viec-quan-trong-khi-xay-dung-do-thi-thong-minh-2221272.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chuan-hoa-du-lieu-viec-quan-trong-khi-xay-dung-do-thi-thong-minh-1198.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220890","title":"Hà Nội có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ thẻ, vé liên thông","description":"Khi áp dụng thẻ, vé liên thông với hệ thống hơn 2.000 xe buýt trên địa bàn, ước tính ngân sách Thành phố Hà Nội có thể tiết kiệm từ 300 đến 310 tỷ đồng mỗi năm.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-co-the-tiet-kiem-hang-tram-ty-dong-nho-the-ve-lien-thong-2220890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ha-noi-co-the-tiet-kiem-hang-tram-ty-dong-nho-the-ve-lien-thong-452.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:59:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220405","title":"Người dùng di động “méo mặt” vì tổng đài thu cước giá “trên trời”","description":"Chỉ sau vài cuộc gọi tổng đài với tổng thời gian chưa đến 20 phút gọi, một người dùng mới đây “tá hỏa” khi thấy số tiền cước lên tới cả trăm nghìn đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dung-di-dong-meo-mat-vi-tong-dai-thu-cuoc-gia-tren-troi-2220405.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nguoi-dung-di-dong-meo-mat-vi-tong-dai-thu-cuoc-gia-tren-troi-1269.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:45:13","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220664","title":"Hà Nội giải bài toán xây dựng thành phố thông minh để phát triển KT-XH","description":"Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, mô hình thành phố thông minh bền vững sẽ mang lại môi trường sống thực sự chất lượng, tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân; xây dựng chính quyền phục vụ vì sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-giai-bai-toan-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-de-phat-trien-kt-xh-2220664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ha-noi-giai-bai-toan-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-de-phat-trien-kt-xh-784.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T13:39:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220542","title":"Đột phá trải nghiệm khách hàng bán lẻ với giải pháp AI Contact Center CMC","description":"Ngày 8/12, CMC sẽ tổ chức sự kiện để các doanh nghiệp bán lẻ tìm hiểu về giải pháp AI Contact Center CMC, đột phá nâng cao trải nghiệm khách hàng, kiến tạo tương lai của ngành bán lẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dot-pha-trai-nghiem-khach-hang-ban-le-voi-giai-phap-ai-contact-center-cmc-2220542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dot-pha-trai-nghiem-khach-hang-ban-le-voi-giai-phap-ai-contact-center-cmc-323.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225404","title":"Bình Phước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin","description":"Hôm 28/11, UBND tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-phuoc-ho-tro-dong-bao-dan-toc-thieu-so-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-2225404.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/binh-phuoc-ho-tro-dong-bao-dan-toc-thieu-so-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-34.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:51:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

