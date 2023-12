{"article":{"id":"2226747","title":"Vai trò quan trọng của cổng IoT công nghiệp","description":"Cổng IoT công nghiệp là một thành phần của IoT, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các thiết bị, cảm biến và máy móc trong môi trường công nghiệp.","contentObject":"<p>Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ đã mang lại những thay đổi đáng kể trong các ngành công nghiệp khác nhau. Một lĩnh vực đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc là Internet of Things <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/iot-tag2063071769394163260.html\" target=\"_blank\">(IoT)</a></strong>, gồm mạng lưới các thiết bị được kết nối để giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với nhau.</p>

<p>Công nghệ này đã cách mạng hóa cách thức hoạt động của các doanh nghiệp và tiềm năng của nó dự kiến sẽ còn phát triển trong tương lai.</p>

<p>Theo các báo cáo, thị trường cổng IoT công nghiệp (IIoT) trị giá 0,9 tỷ USD đã có mức tăng trưởng nhanh chóng từ năm 2021-2022 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng nhanh nhờ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chúng. </p>

<p>Lợi ích của cổng IoT công nghiệp (IIoT) trong tương lai là vô cùng lớn. Thứ nhất, chúng cho phép phân tích dữ liệu theo thời gian thực và đưa ra quyết định.</p>

<p>Với cổng IIoT, doanh nghiệp có thể thu thập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian thực, cho phép đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, cải thiện hiệu quả và năng suất hoạt động. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/private-industrial-iot-network-451.jpg?width=768&s=_A6OyTm0OmTwFFM_MKr1GA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/private-industrial-iot-network-451.jpg?width=1024&s=0M8JT4OvwgDE3jNRYra_Vw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/private-industrial-iot-network-451.jpg?width=0&s=pBx0QyrFUjeXE98gIHMHfw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/private-industrial-iot-network-451.jpg?width=768&s=_A6OyTm0OmTwFFM_MKr1GA\" alt=\"private industrial iot network.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/private-industrial-iot-network-451.jpg?width=260&s=FbNmNSltW3g5sWi90wmb8A\"></picture>

<figcaption>Cổng IIoT là trung tâm kết nối, giúp các hệ thống công nghiệp giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với nhau.</figcaption>

</figure>

<p>Trong một nhà máy sản xuất, cổng IIoT có thể thu thập dữ liệu từ máy móc, cảm biến và dây chuyền sản xuất, cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về quy trình sản xuất.</p>

<p>Dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định các điểm nghẽn, tối ưu hóa quy trình làm việc và ngăn ngừa lỗi thiết bị, giúp tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.</p>

<p>Thứ hai, cổng IIoT tăng cường khả năng kết nối và khả năng tương tác. Trong môi trường công nghiệp, thường có nhiều thiết bị và hệ thống từ các nhà sản xuất khác nhau.</p>

<p>Cổng IIoT hoạt động như một trung tâm lõi, kết nối các thiết bị và hệ thống, bất kể khác biệt về thương hiệu hoặc giao thức của chúng. Khả năng tương tác này cho phép kết nối liền mạch giữa các thành phần khác nhau. </p>

<p>Ví dụ, trong một thành phố thông minh, các cổng IIoT có thể kết nối nhiều hệ thống khác nhau, gồm đèn giao thông, camera giám sát và hệ thống quản lý chất thải, cho phép phối hợp và phân bổ nguồn lực tốt hơn.</p>

<p>Thứ ba, cổng IIoT cải thiện tính bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Khi ngày càng nhiều thiết bị và hệ thống được kết nối với nhau, nguy cơ đe dọa an ninh mạng và vi phạm dữ liệu sẽ tăng lên.</p>

<p>Cổng IIoT đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Chúng hoạt động như một tường lửa, lọc và giám sát lưu lượng dữ liệu cũng như thực hiện các giao thức bảo mật. </p>

<p>Ngoài ra, cổng IIoT có thể mã hóa dữ liệu và xác thực thiết bị, đảm bảo rằng chỉ những thực thể được ủy quyền mới có thể truy cập và thao tác với dữ liệu.</p>

<p>Biện pháp bảo mật nâng cao này không chỉ bảo vệ doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn, mà còn tạo dựng niềm tin giữa khách hàng và các bên liên quan.</p>

<p>Cuối cùng, cổng IIoT tạo ra khả năng mở rộng và tính linh hoạt. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp cần phải thích ứng và mở rộng quy mô hoạt động cho phù hợp.</p>

<p>Cổng IIoT cung cấp sự linh hoạt để thêm hoặc xóa các thiết bị và hệ thống khi cần mà không làm gián đoạn toàn bộ mạng lưới. Khả năng này cho phép các doanh nghiệp mở rộng hoạt động, tích hợp các công nghệ mới và duy trì tính cạnh tranh trong một thị trường đang thay đổi nhanh chóng. </p>

<p>Hơn nữa, các cổng IIoT có thể dễ dàng tùy chỉnh cấu hình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ngành, khiến chúng trở thành giải pháp linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau.</p>

<p>Tương lai của các ngành công nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các cổng IIoT. Khi các doanh nghiệp tiếp tục nắm bắt IoT và tận dụng tiềm năng của nó, các cổng IIoT sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi các ngành công nghiệp.</p>

<p>Các cổng IIoT vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và định hình tương lai của công nghệ.</p>

<p><em>(theo Iotbusinessnews)</em></p>

