Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người.

So với cùng kỳ năm 2023, số người tử vong do tai nạn giao thông giảm 10,61% nhưng số vụ tai nạn giao thông tăng 15,58% và số người bị thương tăng 34%.

Đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước; số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

Tuy nhiên, cả nước ghi nhận 9 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk và Trà Vinh. Nguyên nhân ban đầu là do không chấp hành quy định về tốc độ, không đi đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định.