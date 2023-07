Sáng 20/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đoàn công tác đã kiểm tra một số chương trình mục tiêu quốc gia tại xã đặc biệt khó khăn Vĩnh An, huyện Tây Sơn gồm: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Vĩnh An, chợ Vĩnh An, Trường mầm non Vĩnh An.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn cho biết, giai đoạn 2021- 2025, huyện Tây Sơn đang thực hiện 3 chương trình gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ cho huyện Tây Sơn là hơn 83 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến nay hơn 39,5 tỷ đồng, đạt 47,1%, trong đó giải ngân vốn đầu tư phát triển hơn 30 tỷ đồng, đạt 59,15%; giải ngân vốn sự nghiệp hơn 9,5 tỷ đồng đạt 28,68%.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: Diễm Phúc.

Quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở nguồn vốn của các chương trình được trung ương phân bổ, vốn đối ứng ngân sách tỉnh, cùng với nguồn vốn ngân sách của địa phương, vốn xã hội hóa đã góp phần quan trọng vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhờ đó, thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn, khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được đầu tư hoàn thiện.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả và gia tăng giá trị; người dân được tăng cường tiếp cận thông tin, chính sách, pháp luật nên thay đổi tư duy nhận thức và được tập huấn, hướng dẫn, tham quan học tập các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả...

Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Tây Sơn về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Diễm Phúc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện Tây Sơn còn một số tồn tại như: Văn bản hướng dẫn một số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần của Chương trình ban hành muộn và còn chung chung, nên gây khó khăn cho các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện và giải ngân, nhất là nguồn vốn sự nghiệp...

Sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét ban hành tiêu chí, hướng dẫn xác định hộ có mức thu nhập thấp để làm cơ sở cho địa phương rà soát, đánh giá và lựa chọn đối tượng tham gia học nghề thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; bổ sung đối tượng đặc biệt khó khăn không thuộc các xã khu vực 2, 3 được thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân;…

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định đề xuất cần có thêm cơ chế phân cấp trong việc thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và tháo gỡ các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý tỉnh Bình Định, trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cần tính toán đầu tư tránh tình trạng dàn trải.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Diễm Phúc.

“Nguyên tắc làm cái gì cho ra tấm ra món, không manh mún, dàn trải; tiến hành rà soát lại việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, kể cả 2 chương trình mục tiêu còn lại.

Thời gian tới, chúng tôi định hướng sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cho cơ chế để địa phương chủ động trong việc triển khai các chương trình mục tiêu hiệu quả, phù hợp tại từng địa phương”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Diễm Phúc