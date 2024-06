Trước khi trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo Quốc hội cập nhật ngắn gọn kết quả KTXH trong tháng 5 đồng thời báo cáo về những giải pháp trọng tâm mà Chính phủ tập trung triển khai để giải quyết những vấn đề mà Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH đã đề ra.

Phó Thủ tướng cho biết, tình hình kinh tế trong 5 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tính cực. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,03% (trong ngưỡng Quốc hội giao 4-4,5%).

Kinh tế duy trì đà phục hồi tốt ở cả 3 khu vực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 6,8% (trong khi, năm 2023 giảm 2%). Nông nghiệp phát triển ổn định.

Dịch vụ tiếp tục tăng mạnh; trong tháng 5, khách quốc tế đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 (trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra).

Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đạt trên 305,5 tỷ USD tăng 16,6%; xuất siêu trên 8,01 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đạt 52,8% dự toán, tăng 14,8%. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới vào Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ và cao nhất trong 3 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% và cao nhất trong 5 năm qua.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 22,3% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển doanh nghiệp có xu hướng tích cực; gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 5, cao hơn số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể. Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam.

Về các nhiệm vụ giải pháp trong điều hành kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng đưa ra 3 nhóm giải pháp.

Một là, tập trung hoàn thiện thể chế để khơi thông các nguồn lực, lành mạnh hóa các thị trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Cùng với đó là khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức; có cơ chế đánh giá cán bộ dựa trên kết quả cụ thể, gắn đánh giá thực chất với đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ.

Ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết thi hành, báo cáo Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm với các Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản để khơi thông các nguồn lực đất đai, vốn, phục hồi thị trường bất động sản. Tập trung giải quyết các dự án vướng mắc pháp lý để giải phóng nguồn lực Nhà nước, xã hội cho phát triển…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh đến việc phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; bảo đảm linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.

Hai là, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, kiến tạo, thúc đẩy phát triển các động lực tăng trưởng mới thông qua đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng; có chính sách ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, chuyển đổi năng lượng công bằng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn lực quan trọng, động lực mới cho tăng trưởng.

Ba là, đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ để khoan thư sức dân, khôi phục niềm tin, đẩy mạnh đầu tư sản xuất, kinh doanh.

5 nhóm vấn đề lớn Đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm

Về giải quyết những vấn đề lớn mà Đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo 5 nhóm vấn đề.

Một là, đảo đảm môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh; ưu tiên nguồn lực triển khai chính sách xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, mạnh mẽ để chấn chỉnh tình trạng mất an toàn cháy nổ.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả chính sách với người có công, các Chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách giảm nghèo.

Ngoài ra, Chính phủ xây dựng các chính sách hỗ trợ nhà ở với người có công, đồng bào các dân tộc thiểu số, cán bộ lực lượng vũ trang, người có thu nhập thấp, công nhân,… gắn chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển KTXH của quốc gia, địa phương.

Hai là, quyết liệt triển khai các giải pháp ổn định thị trường vàng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã có hàng loạt chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện các giải pháp quản lý, bình ổn thị trường vàng như đấu thầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm vi phạm; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy định về hóa đơn điện tử có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Từ ngày 3/6/2024, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động bán vàng thông qua hệ thống 4 ngân hàng thương mại Nhà nước.

Kết thúc phiên ngày 5/6/2024, giá vàng SJC đã giảm, bán ra ở mức 77,98 triệu đồng/lượng (giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 4/6).

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tập trung nghiên cứu, chủ động phản ứng để có chính sách kịp thời, triển khai quyết liệt các giải pháp bình ổn thị trường vàng, bảo đảm sử dụng các công cụ điều hành của Nhà nước hiệu quả, hiệu lực, kịp thời.

Cùng đó là sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012 phù hợp với bối cảnh tình hình mới, bảo đảm thị trường vàng phát triển ổn định, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, hỗ trợ phát triển KTXH, ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế.

Ba là, đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng ngành du lịch bền vững dựa trên thế mạnh tài nguyên tự nhiên, văn hóa, ẩm thực. Trong đó, Chính phủ mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm, sớm quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035 để triển khai thực hiện.

Bốn là, mở rộng thị trường, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới, công nghiệp phụ trợ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm là, tập trung giải quyết các thách thức về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, Chính phủ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai 16 dự án với tổng kinh phí 2,5 tỷ USD để phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai có hiệu quả Đề án "phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030"; Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ cũng trình Quốc hội xem xét Thông qua các Nghị quyết về: Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở; phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề xuất bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 dự án Luật sửa đổi các Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Thuế. Đây là những giải pháp đặc biệt quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay.

“Chính phủ mong muốn được Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội ủng hộ để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2012-2025”, Phó Thủ tướng nói.