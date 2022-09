Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra hiện trường cháy karaoke 32 người chết

Liên quan đến vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú tại phường An Phú, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) làm 32 người thiệt mạng, chiều nay (8/9), Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, thị sát tại hiện trường vụ cháy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp vào hiện trường vụ cháy để kiểm tra

Ngay sau khi đến Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện đa khoa An Phú (cách hiện trường khoảng 2km) để thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ cháy đang điều trị tại đây.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, hiện tại ở Bệnh viện đa khoa An Phú còn khoảng 10 nạn nhân bị thương, trong đó có 2 bệnh nhân vừa được phẫu thuật, tình hình sức khỏe ổn định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện, đồng thời chia sẻ với những mất mát với gia đình các nạn nhân có người tử vong trong vụ cháy.

Phó Thủ tướng cũng động viên bệnh nhân cùng các y bác sĩ, yêu cầu ngành y tế Bình Dương và Bệnh viện tập trung điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân đang điều trị.

Phó Thủ tướng nghe lãnh đạo đơn vị PCCC báo cáo

Tiếp đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới hiện trường vụ cháy để thị sát, chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này, thực hiện công tác khắc phục hậu quả.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, lãnh đạo TP Thuận An đã đến trực tiếp nhà một nạn nhân tử vong để thăm hỏi, động viên thân nhân. Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi một nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện An Phú - Ảnh: Chí Hùng