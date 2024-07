Sáng 29/7, tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới tổ chức Lễ phát động Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 năm 2024. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương.

Đây được đánh giá là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về phòng, chống nạn mua bán người, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội về phòng, chống nạn mua bán người; tuyên truyền về hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7.

Nội dung tuyên truyền lồng ghép thông qua các video clip, tiểu phẩm sân khấu.

Tại lễ phát động, hơn 200 hội viên phụ nữ và người dân đã được cung cấp các thông tin hữu ích về tình trạng, hình thức, cách thức, thủ đoạn mua bán người của các tổ chức tội phạm trong thời gian qua; các tình huống liên quan đến hành vi di cư không an toàn, mua bán người. Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép thông qua các video clip, tiểu phẩm sân khấu.

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về các kiến thức, kỹ năng đối phó, phòng tránh tệ nạn mua bán người. Theo đó, để phòng ngừa, đấu tranh với những tội phạm mua, bán người, trước hết mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân. Khi phát hiện hành vi buôn bán người hãy thông báo cho cơ quan pháp luật, tổ chức chính quyền nơi gần nhất.

Dù nhỏ tuổi hay đã trưởng thành, bạn đều được hưởng quyền công dân, quyền con người, do vậy nếu bạn bị chính người thân trong gia đình gả bán, hãy liên lạc với công an, chính quyền, Hội Phụ nữ hoặc các tổ chức xã hội khác để được giúp đỡ. Tích cực phòng chống nạn mua, bán người, mỗi người dân hãy cùng đoàn kết, hành động vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình, vì tương lai tốt đẹp của toàn xã hội. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với mỗi cá nhân, gia đình, đơn vị, các hội viên phụ nữ và người dân trong thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về tái hoà nhập với cộng đồng.

Trước tình trạng tội phạm mua bán người ngày càng phức tạp, nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng, thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hằng năm là Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người với mục tiêu huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.