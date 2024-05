Theo hãng tin RT, trong tuyên bố hôm 17/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh các vụ tập kích của Ukraine cho thấy Mỹ và Anh có liên quan.

“Họ không chỉ cung cấp tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng, mà còn bật đèn xanh cho việc sử dụng chúng để chống lại Nga”, bà Zakharova nói.

UAV Ukraine tấn công một cơ sở lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi một lần nữa muốn cảnh báo Washington, London, Brussels, các quốc gia phương Tây khác, và Ukraine rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành vi xâm phạm lãnh thổ mà không bị đáp trả”, bà Zakharova nói thêm.

Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc Ukraine gia tăng tấn công nhằm vào các thành phố của Nga, trong khi Kiev đang bị thất thế ở khu vực Kharkiv.

Trong 2 ngày 16 – 17/5, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công tổng hợp vào bán đảo Crưm, Krasnodar, và các khu vực khác của Nga bằng máy bay không người lái (UAV), và xuồng không người lái hải quân (USV). Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 100 UAV Ukraine đã bị đánh chặn, trong khi 6 USV Ukraine bị Hạm đội Biển Đen của Nga phá hủy.

Trong cuộc họp báo hôm 17/5, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội Nga đã đánh chặn hàng chục tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, và gần 200 rocket bao gồm đạn được bắn từ tổ hợp HIMARS do Mỹ sản xuất và từ bệ phóng Vampire do Séc sản xuất. Bom dẫn đường Hammer do Pháp cung cấp cho Kiev, cùng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, và gần 330 UAV cũng được các lực lượng Ukraine sử dụng trong các đợt tấn công.

Chỉ riêng trong ngày 12/5, 19 dân thường ở vùng biên giới Belgorod của Nga đã thiệt mạng sau hành động tấn công của Ukraine. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov hôm 17/5 xác nhận trên Telegram về việc có thêm 2 người ở khu vực này thiệt mạng, do UAV Ukraine đánh trúng một chiếc ô tô.

Hồi tháng 4, tờ New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho hay Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công các mục tiêu ở Crưm. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm 14/5 cũng xác nhận, London đã cho phép Kiev tấn công Crưm bằng vũ khí do Anh cung cấp.