Ngày 26/12, Công an tỉnh Bạc Liêu phát thông tin cảnh báo tình trạng giả danh cơ quan Nhà nước, chủ yếu là cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở, song tại địa phương này, không ít người dân vẫn nhẹ dạ cả tin, "sập bẫy" lừa đảo.

Suýt mất tiền tỷ

Theo cơ quan Công an, ngày 21/12, bà Trần Ngọc V. (ngụ TP Bạc Liêu) nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu dây bên kia tự xưng là nữ nhân viên tổng đài Viettel, mã số nhân viên 1681, thông báo về việc có người sử dụng thông tin cá nhân của bà V. đăng ký sim điện thoại rồi kêu gọi từ thiện, quảng cáo, lừa đảo trúng thưởng tại TP Đà Nẵng.

Sau đó, "nữ nhân viên" này chuyển máy cho người tên Phong, tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng tiếp tục nói chuyện, yêu cầu kết bạn Zalo với bà V.

Xác nhận kết bạn thành công, Phong mặc trang phục Cảnh sát nhân dân liên tục gọi video, nói bà V. liên quan đường dây mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời, chuyển máy cho người tên Lê Tiến và giới thiệu là cấp trên của mình.

Lê Tiến yêu cầu bà V. đến ngân hàng để mở tài khoản, nộp toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản và gửi mật khẩu đăng nhập để phục vụ điều tra.

Bà V. đến Công an Phường 3, TP Bạc Liêu trình báo sự việc. Ảnh Công an Bạc Liêu

Nhẹ dạ cả tin, lo sợ bản thân liên quan đến vụ án, bà V. đã lập tức đi mở tài khoản ngân hàng, đồng thời bán số tài sản mình tích cóp nhiều năm qua (gồm 2 lượng vàng 24K và 2.000U SD được 180 triệu đồng) chuẩn bị nộp vào tài khoản.

Tuy nhiên, khi thấy Phong liên tục hối thúc cung cấp mật khẩu, bà V. nghi có dấu hiệu bất thường nên đến Công an Phường 3, TP Bạc Liêu trình báo.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lực lượng Công an đã yêu cầu bà V. không được nộp tiền vào tài khoản và hủy số tài khoản đã đăng ký vì khả năng đối tượng đã thu thập được mật khẩu, thông tin, dữ liệu cá nhân của bà.

Sự việc diễn ra hơn một tuần, thế nhưng bà V. vẫn chưa hết bàng hoàng vì suýt mất toàn bộ số tiền tích góp dưỡng già vào tay công an "rởm".

Tương tự bà V., bà Chu Ngọc L. (tiểu thương buôn bán tại chợ Bạc Liêu) cũng nhận được cuộc gọi từ nhóm tự xưng “Đội điều tra Phòng chống tội phạm kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu”.

Nhóm này yêu cầu bà L. chuyển tiền vào tài khoản mang tên Đào Quang Nghĩa với lý do là tài khoản của bà đã bị kiểm soát thông tin để phục vụ công tác điều tra. Sau khi vụ việc kết thúc, cơ quan Công an sẽ hoàn trả lại đầy đủ tiền cho bà.

Tin lời nhóm đối tượng, bà L. đã tức tốc đến phòng giao dịch trên địa bàn, yêu cầu thực hiện chuyển gần 1 tỷ đồng vào tài khoản Đào Quang Nghĩa.

Với sự vào cuộc kịp thời của Công an tỉnh Bạc Liêu, bà L. may mắn không mất gần 1 tỷ đồng vào tay kẻ gian. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong giao dịch của bà L., nhân viên phòng giao dịch đã kịp thời cung cấp thông tin cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu để xác minh, làm rõ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức cử cán bộ đến phòng giao dịch nắm vụ việc, giải thích, đề nghị bà L. ngừng chuyển tiền cho nhóm đối tượng lừa đảo. Đồng thời, thực hiện các bước đảm bảo an toàn thông tin tài khoản và số tiền trong tài khoản của bà L., tránh được việc mất tiền vào tay tội phạm lừa đảo.

Giả danh Công an lừa tình, tống tiền

Trong một lần quét chức năng “tìm kiếm quanh đây” của ứng dụng Zalo, chị Lê Thị Tuyết M. (ngụ huyện Đông Hải) kết bạn, làm quen với với Lê Văn Linh (26 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Sau nhiều ngày nhắn tin tâm sự, nghe Linh giới thiệu đang công tác trong lực lượng công an, chị M. đã hoàn toàn tin tưởng và nảy sinh tình cảm.

Cứ ngỡ tìm được người yêu làm công an, chị M. không ngờ rằng bản thân đang rơi vào cạm bẫy lừa tình, lừa tiền của Linh.

Theo đó, những lần hẹn hò tại khách sạn, chị M. đã bị chính Lê Văn Linh lén chụp hình, quay video nhạy cảm để tống tiền.

Lê Văn Linh tại cơ quan công an. Ảnh Công an Bạc Liêu

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn tương tự, Lê Văn Linh đã làm quen và chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại khác với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, để phòng ngừa tội phạm lừa đảo tài sản thông qua thủ đoạn giả danh Công an, mọi người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ, Công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại.

“Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, địa chỉ nhà, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại... cho bất kỳ ai. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để cùng nhau hỗ trợ kiểm tra.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất”, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo khuyến cáo.