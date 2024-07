Tổng Giám đốc PJICO Nguyễn Thị Hương Giang phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị triển khai Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2024 – 2028 của Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO vừa diễn ra tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PJICO Phạm Thanh Hải nhấn mạnh: "PJICO tiếp tục kiên định triển khai định hướng chiến lược phát triển an toàn - bền vững - hiệu quả với tốc độ nhanh hơn dựa trên việc ứng dụng những sáng kiến số mới và chuyển đổi toàn diện".

Được biết, từ năm 2019, PJICO đã triển khai các hoạt động như số hóa dữ liệu, quy trình, xây dựng văn hóa và phát triển nhân lực số để nâng cao trải nghiệm khách hàng trong môi trường kỹ thuật số. Những kết quả đạt được tới nay đã tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn chuyển đổi số toàn diện sắp tới.

Đặc biệt, hạ tầng công nghệ thông tin của PJICO được triển khai theo Chiến lược Công nghệ thông tin 2019 – 2024 hiện đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số.

Với sự đồng hành của FPT Digital, lộ trình chuyển đổi số PJICO 2024 - 2028 được xây dựng dựa trên sự phân tích đa chiều, bao gồm định hướng phát triển, hiện trạng số hóa, xu hướng phát triển của ngành và nhu cầu thị trường. Mục tiêu hướng tới là phục vụ khách hàng một cách kịp thời, chính xác, và mang lại trải nghiệm tốt hơn trong tất cả các khâu.

Ông Đoàn Hữu Hậu, Giám đốc Tư vấn FPT Digital chia sẻ: "Lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2028 của PJICO là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện, giúp tối ưu hóa các quy trình hoạt động và mở ra những cơ hội phát triển bền vững trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành nhằm giúp PJICO tăng cường lợi thế cạnh tranh trên nền tảng công nghệ, góp phần hiện thực hóa thành công chiến lược phát triển an toàn - bền vững - hiệu quả với tốc độ cao hơn".

Sau khi lộ trình chuyển đổi số 2024 – 2028 được Hội đồng quản trị PJICO phê duyệt vào tháng 4/2024, toàn mạng lưới đã tích cực triển khai và chỉ sau một quý đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan.

Các ứng dụng nền tảng và công cụ phục vụ tác nghiệp đã được triển khai đồng bộ, nổi bật như: Hệ thống App PJICO Seller và website baohiem.pjico.com.vn tăng hiệu quả kinh doanh cho đại lý xăng dầu, bancas (sản phẩm bảo hiểm liên kết với dịch vụ tài chính); Hệ thống App My PJICO (được nâng cấp) đem lại sự tiện lợi cho khách hàng trong việc theo dõi các hợp đồng bảo hiểm và yêu cầu bồi thường; Hệ thống báo cáo quản trị được thực thi bởi toàn bộ cấp quản lý các đơn vị…

Hệ thống hạ tầng công nghệ được rà soát, bổ sung và tăng cường dịch vụ giám sát 24/7 đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn thông tin khách hàng, an toàn hệ thống, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ trực tuyến của PJICO.

Những yếu tố then chốt rất thuận lợi giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai chuyển đổi số tại PJICO chính là sự chỉ đạo tích cực và gương mẫu chuyển đổi của đội ngũ lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và chủ động của đội ngũ công nghệ… Và đặc biệt là sự tham gia tích cực của toàn bộ mạng lưới nhân sự. Cán bộ, nhân viên, người lao động tại PJICO luôn nghiêm túc ứng dụng ngay các công cụ công nghệ, thao tác đầy đủ quy trình, nhập chính xác dữ liệu, tích cực hỗ trợ đối tác và khách hàng cài đặt và sử dụng các công cụ… Sự nhập cuộc đồng bộ đã tạo nên hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác, toàn diện, kịp thời để nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và quản trị điều hành.

"Chỉ bằng sự đoàn kết, nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của mỗi cá nhân, chúng ta mới có thể tận dụng tối đa các công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại sự yên tâm và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hãy cùng nhau đưa PJICO tiến lên một tầm cao mới, hiện thực hóa chiến lược phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả", Tổng Giám đốc PJICO Nguyễn Thị Hương Giang động viên toàn thể cán bộ nhân viên PJICO cùng chung tay, quyết tâm thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số.