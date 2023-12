{"article":{"id":"2223391","title":"Quang Hải ghi bàn, vì đâu HLV Troussier vẫn ưu tư","description":"Quang Hải ghi bàn trong trận đầu tiên ra sân ở mùa giải 2023/24 sau thời gian chấn thương, tuy nhiên điều này chưa khiến HLV Troussier hết ưu tư với tiền vệ tuyển Việt Nam.","contentObject":"<p><strong>Quang Hải ghi bàn</strong></p>

<p>Do chấn thương,<a href=\"https://vietnamnet.vn/quang-hai-tag2619546256897447371.html\"> Quang Hải </a>không thể góp mặt trong đợt tập trung kế tiếp vào tháng 11 cũng như vắng mặt khi tuyển Việt Nam đối đầu Philippines và Iraq thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.</p>

<p>Ở cấp độ CLB, tiền vệ người Đông Anh ngồi ngoài 3 trận đầu tiên tại V-League 2023/24 trong màu áo CAHN. Phải đợi tới vòng 4, Quang Hải mới có thể tái xuất, ra sân cùng CAHN gặp Hải Phòng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quang-hai-2-1311.png?width=768&s=qyCQcgkCIWpZnMwuBHovSA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quang-hai-2-1311.png?width=1024&s=qe02ggW0GIZ4K9j0UN17eg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quang-hai-2-1311.png?width=0&s=igy2k2npNOock2TmKNkN8Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quang-hai-2-1311.png?width=768&s=qyCQcgkCIWpZnMwuBHovSA\" alt=\"quang hai 2.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quang-hai-2-1311.png?width=260&s=dXE0Gay6Igdc2FQfVLhuWQ\"></picture>

<figcaption>Quang Hải ghi bàn sau thời gian dưỡng thương </figcaption>

</figure>

<p>Trong ngày trở lại, cũng là 'ra mắt' HLV Gong Oh Kyun tại V-League, Quang Hải chơi không quá nổi bật, điều này dễ hiểu khi tiền vệ của CAHN vừa bình phục chấn thương, đồng thời đội nhà để Hải Phòng lấn lướt.</p>

<p>Dù vậy, anh vẫn nhận được thúc đẩy tinh thần khi trở lại thi đấu với bàn thắng vào lưới Hải Phòng sau 73 phút xuất hiện trên sân.</p>

<p><strong>... nhưng vì đâu ông Troussier chưa hết ưu tư</strong></p>

<p>Quang Hải có thể thi đấu trở lại khiến <a href=\"https://vietnamnet.vn/hlv-philippe-troussier-tag12762254540411145231.html\">HLV Troussier </a>vui nhất trong bối cảnh vẫn chưa tìm ra được những phương án đối với Hoàng Đức hay giải pháp giúp hàng công tuyển Việt Nam cải thiện sau các trận đấu vừa qua.</p>

<p>Nhưng, niềm vui đối với ông thầy người Pháp là chưa trọn vẹn hay chính xác không quá lớn nếu nhìn vào màn trình diễn chỉ ở mức vừa phải của Quang Hải trong trận đấu mà CAHN thất bại trước Hải Phòng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tphcm-vs-viettel-1-1312.jpg?width=768&s=oEDOscpLNz8x8JGymj7R-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tphcm-vs-viettel-1-1312.jpg?width=1024&s=yottfNDXez5hHg1GZLThRA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tphcm-vs-viettel-1-1312.jpg?width=0&s=ph4utW658IEnaqyN8m786w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tphcm-vs-viettel-1-1312.jpg?width=768&s=oEDOscpLNz8x8JGymj7R-g\" alt=\"tphcm vs viettel 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tphcm-vs-viettel-1-1312.jpg?width=260&s=A5auQOb5Ueqwxcayd1FTUA\"></picture>

<figcaption>nhưng điều đó chưa khiến ông Troussier hết ưu tư vì màn trình diễn ở mức tạm ổn. Và mọi thứ càng đè nặng với thuyền trưởng người Pháp với trường hợp của Hoàng Đức.</figcaption>

</figure>

<p>Tuy nhiên, có thể thông cảm cho Quang Hải khi tiền vệ này mới trở lại, và sự ưu tư mà ông Troussier tiếp tục chuyển sang <a href=\"https://vietnamnet.vn/hoang-duc-tag15217825011245847390.html\">Hoàng Đức</a> cũng với màn trình diễn không nổi bật tại vòng 4 V-League 2023/2024.</p>

<p>Nên nhớ, dù “bỏ rơi” Hoàng Đức trong 2 trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 nhưng về những tính toán đường dài chắc chắn ông thầy người Pháp vẫn cần tiền vệ thuộc biên chế Viettel từ kinh nghiệm đến chuyên môn.</p>

<p>Do vậy, khi Hoàng Đức gặp vấn đề, cùng thời điểm Quang Hải chưa trở lại với chính mình đủ khiến ông Troussier đau đầu trong bối cảnh các giải đấu quan trọng như vòng loại World Cup, Asian Cup… đang đè nặng lên vai.</p>

<p>Hy vọng chặng đường tới đây, bộ đôi này kịp phát huy tối đa phẩm chất vốn có để cùng tuyển Việt Nam chinh phục các mục tiêu trong tương lai.</p>

<figure class="vnn-resposive-video-embed-169"><iframe width="560" height="315" src="https://embed.vietnamnet.vn/v/00URBX.html" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></figure> 