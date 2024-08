Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ (26/2/2024) của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi về công tác phòng, chống mua bán người năm 2024, các cấp, ngành, địa phương đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mua bán người phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Trong đó, Công an tỉnh tổ chức 40 đợt tuyên truyền, với hơn 3.200 lượt người tham gia. Các tổ tuyên truyền của Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng, viết 65 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức 14 hội nghị tập huấn, triển khai tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức 13 hội nghị tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống mua bán người, với hơn 9.500 lượt người tham gia.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 21 buổi tuyên truyền, với hơn 1.600 lượt cán bộ, nhân dân tham gia... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng, chống mua bán người.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, củng cố các mô hình, câu lạc bộ hoạt động phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng tại cơ sở. Điển hình là Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” tại 15 trường trung học phổ thông; Chương trình “Vì quê hương Đức Phổ bình yên” tại thị xã Đức Phổ; mô hình “Tiếp sức hoàn lương” tại huyện Nghĩa Hành...

Bà Lê Na, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về phòng, chống mua bán người, Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 7 hội nghị tập huấn chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người... Duy trì thực hiện 20 mô hình “Phụ nữ với pháp luật”, “Nhóm phụ nữ gương mẫu” với hơn 790 thành viên tham gia.

Với vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã tăng cường nắm tình hình, triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nuôi con, con nuôi có yếu tố nước ngoài. Tăng cường tuyên truyền, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người nước ngoài vào Việt Nam; kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm, dấu hiệu có liên quan đến mua bán người.

Qua đó, góp phần phòng ngừa tội phạm mua bán người ngay từ cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa phát hiện tội phạm mua bán người.