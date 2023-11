Ngày 13/11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã chỉ đạo lực lượng CSGT ra quân xử lý sau khi báo VietNamNet phản ánh việc xe hợp đồng trá hình hoạt động bát nháo trên đường.

Lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định, lực lượng CSGT sẽ làm nhiệm vụ ở tất cả các tuyến đường mà những nhà xe hợp đồng trá hình hoạt động liên tỉnh.

Ngoài ra, Công an tỉnh chỉ đạo thêm lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự và công an cấp huyện tập trung xử lý triệt để những nhà xe hợp đồng không rõ ràng, bắt khách dọc đường gây mất an ninh trật tự. Những nhà xe này sẽ bị xử lý nghiêm.

"Trong vòng 1 tuần là phải xử lý xong, không để kéo dài. Đối với những nhà xe hợp đồng có hành vi hoạt động trá hình sẽ có lực lượng trinh sát bám theo nhằm củng cố những chứng cứ để đủ điều kiện xử lý hành chính và có thể xử lý hình sự", lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh.

Nhà xe Hoàng Hải Limousine vẫn dừng đỗ tại khu vực đường lên cầu Bãi Cháy để đón khách dọc đường như xe chạy tuyến

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT Quảng Ninh cho biết, ngành này đã có những đợt cao điểm xử lý các vi phạm của những đơn vị vận tải trên địa bàn, song, rất khó để làm triệt để. Việc xử lý này cần phải thường xuyên, liên tục.

Chánh thanh tra Sở GTVT Quảng Ninh Vũ Văn Bằng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo VietNamNet, đơn vị đã phối hợp với Phòng quản lý vận tải và phương tiện kiểm tra doanh nghiệp vận tải Hoàng Hải Limousine.

Doanh nghiệp vận tải Hoàng Hải Limousine do Sở GTVT tỉnh Thái Bình cấp phép, và cấp phù hiệu. Về lĩnh vực quản lý Nhà nước, Thanh tra Sở hay Sở GTVT Quảng Ninh không thể thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp này. Việc kiểm tra, xử lý doanh nghiệp Hoàng Hải Limousine phải do Sở GTVT Thái Bình thực hiện.

Còn theo Trưởng phòng quản lý vận tải và phương tiện Sở GTVT Quảng Ninh Mạc Đức Sơn, những phương tiện do Sở cấp phép hoạt động, ngành giao thông sở tại kiểm soát, quản lý. Còn những phương tiện do tỉnh khác cấp phép rồi đi vào tỉnh, Sở không kiểm soát được lưu lượng.

Việc phát hiện, xử lý những xe hợp đồng trá hình ngoại tỉnh vào Quảng Ninh sẽ do lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường đảm nhiệm.

Theo ghi nhận ngày 11/11, doanh nghiệp vận tải Hoàng Hải Limousine vẫn dừng, đỗ xe để đón khách dọc đường, trực tiếp thu tiền khách trên chuyến đi.

Trước đó VietNamNet có bài phản ánh về tình trạng xe hợp đồng trá hình hoạt động bát nháo khắp nơi, chở khách như xe tuyến cố định tại các địa phương trên cả nước, trong đó có Quảng Ninh.

Những xe hợp đồng này ngang nhiên dừng, đỗ ở những địa điểm công cộng để chờ đón khách dọc đường.