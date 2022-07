Xử lý quảng cáo bất động sản bát nháo, tạm đóng cửa loạt văn phòng môi giới

UBND TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vừa ra văn bản tạm dừng hoạt động 13 văn phòng giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố với lý do các văn phòng này chưa phối hợp với đoàn làm việc liên ngành của UBND thành phố trong công việc. Việc này vi phạm khoản 4, điều 67, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Danh sách chi tiết 13 văn phòng giao dịch bất động sản trên địa bàn TP Móng Cái bị tạm dừng hoạt động

Ngoài ra, UBND TP. Móng Cái giao các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với các đơn vị treo biển quảng cáo không đúng quy định ngay trong tháng 7 này.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp quảng cáo sai quy định, nhất là quảng cáo kinh doanh bất động sản, bao gồm cả hình thức quảng cáo trên internet.

Sàn giao dịch bất động sản Nhật Minh Land, 1 trong 13 văn phòng UBND TP Móng Cái yêu cầu tạm dừng hoạt động

UBND TP. Móng Cái cũng giao phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thông tin cho UBND các xã, phường nắm được các dự án trên địa bàn thành phố đã đủ điều kiện đưa vào hoạt động kinh doanh bất động sản và hướng dẫn UBND các xã, phường xác định doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh bất động sản tại TP Móng Cái.

Giao công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; kiểm tra điều kiện cư trú của công dân đang làm việc các tại văn phòng giao dịch bất động sản.

Chi cục Thuế Móng Cái chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát các giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố nhằm thu đúng, thu đủ các loại thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

