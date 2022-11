Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc hơn 215km²

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2045.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An là toàn bộ địa giới hành chính huyện Cần Giuộc, gồm thị trấn Cần Giuộc và 14 xã (Phước Lý, Long Thượng, Phước Hậu, Mỹ Lộc, Phước Lâm, Thuận Thành, Long An, Long Hậu, Phước Lại, Phước Vĩnh Tây, Long Phụng, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Đông, Tân Tập). Diện tích tự nhiên là khoảng 215,1km².

Phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc là toàn bộ địa giới hành chính huyện Cần Giuộc, gồm thị trấn Cần Giuộc và 14 xã phát triển theo hướng đô thị sinh thái chất lượng cao

Đô thị Cần Giuộc được phát triển theo hướng đô thị sinh thái, có chất lượng môi trường cao và bền vững.

Về tính chất, đô thị Cần Giuộc là đô thị trọng điểm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò hỗ trợ, giảm áp lực gia tăng dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh; là đô thị động lực để phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Đông và toàn tỉnh Long An.

Đồng thời, là trung tâm công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ, nông nghiệp kỹ thuật cao của tỉnh Long An, trong đó công nghiệp - đô thị, dịch vụ cảng đóng vai trò quan trọng; là đầu mối giao thông đường thủy và đường bộ, có khả năng lưu thông vận tải hàng hóa cao và thuận tiện kết nối giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ và có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng tại cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh Long An.

Do vậy, yêu cầu trọng tâm đặt ra đối với quy hoạch chung là phải phân tích, đánh giá thực trạng và các quy hoạch, chương trình, dự án đang được triển khai;

Bên cạnh đó, phân tích các tiền đề, động lực phát triển; dự báo phát triển theo các giai đoạn quy hoạch, đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển và hài hòa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững.

Nghiên cứu cấu trúc đô thị, đề xuất định hướng phát triển không gian, dự kiến khu vực nội thị, ngoại thị; tổ chức hệ thống trung tâm, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp, cảng và dịch vụ cảng, du lịch, bảo vệ di tích và môi trường sinh thái tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu;

Đề xuất các giải pháp về thiết kế đô thị và quản lý phát triển theo quy hoạch, tạo điểm nhấn kiến trúc, văn hóa đặc trưng đô thị vùng sông nước, hình thành bản sắc riêng cho đô thị Cần Giuộc trên nguyên tắc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện quy hoạch, phân kỳ hợp lý, gắn với nguồn lực thực hiện. Lựa chọn các chương trình và các dự án chiến lược cần ưu tiên đầu tư có tính khả thi cao, có tính linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu phát triển theo từng giai đoạn, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Cần Giuộc.

Long An muốn chỉ định, Bộ yêu cầu theo Luật Đấu thầu ở dự án nghìn tỷ Theo Bộ Xây dựng, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Tập (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.