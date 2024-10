Phiên thảo luận chủ đề “Những tác động tiềm ẩn trong việc thay đổi lãi suất của Fed đối với nền kinh tế Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế về Tài chính Ngân hàng 2024 (8th Vietnam Symposium in Banking and Finance - VSBF 2024) lần thứ 8, do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Học viện Ngân hàng, Hiệp hội Quốc tế vì sự tiến bộ của Kinh tế Tài chính (ISAFE), Trường Kinh doanh EMLV và Đại học Massey cùng phối hợp tổ chức.